مال وأعمال

وقعت شركة «مايكروسوفت» مذكرة تفاهم مع «كيوبيكال سرفيسز»، للتعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية وذلك بهدف خدمة المبادرين، توصلت مايكروسوفت وكيوبيكال سرفيسز إلى هذا الاتفاق، الذي ستصدر الشركتان بموجبه في وقت قريب، أول نموذج لاحتضان مشاريع التكنولوجيا في الكويت.

أوضح، عبدالرحمن جاسم الفواز المؤسس والرئيس التنفيذي في كيوبيكال سيرفسز لحاضنات الاعمال ان رؤية 2035 تتطلب التزاماً كاملاً من قبل الشركات الحاضنة، وأكد أيضاً على أهمية البحث عن الشركاء المناسبين والقادرين على دعم استراتيجية البرنامج من أجل تمكين المبتكرين الناشئين ومساعدتهم على تحقيق اهدافهم، وأشار الى سجل مايكروسوفت الحافل في تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة محليا واقليميا.

ومن جانبه أشار تشارلز نحاس المدير العام لشركة مايكروسوفت الكويت على الدور الفعال الذي تلعبه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المنطقة، مؤكداً من خلال هذه الخطوة مدى التزام مايكروسوفت الراسخ تجاه تمكين المبتكرين الناشئين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم،

وستسهم هذه المذكرة الموقعة مع شركة مايكروسوفت العريقة والمعروفة دولياً في جعل الكويت بيئة ملائمة للمبادرين ورواد الأعمال والمستثمرين، في مجال التكنولوجيا، أحد المجالات الأكثر والأسرع نمواً في العالم.

