مال وأعمال

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، وذراعها لتزويد خدمات الإنترنت كواليتي نت، عرضاً مميزاً لأول مرة على الإنترنت المنزلي، مع باقات الدفع الآجل.

ويمنح هذا العرض للعملاء فرصة التمتع بخدمة إنترنت سريعة، ابتداءً من 25 دينار، مع إمكانية الحصول على راوتر عند الاشتراك بإحدى باقات الدفع الآجل لمدة عام، وسرعة إنترنت فائقة تصل إلى 50 ميغابت في الثانية.

من جانبة قال م. مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لـ VIVA: «نحرص دائمًا على تقديم أحدث الخدمات الرقمية والإنترنت ذات جودة عالية كما نسعى إلى التميز عبر الحفاظ على ريادتنا في مجال التكنولوجيا وتنوع منتجاتنا، لذلك أطلقنا هذا العرض على الإنترنت المنزلي لتلبية جميع متطلبات عملائنا من مختلف الشرائح، بسرعة فائقة تتناسب مع احتياجاتهم».