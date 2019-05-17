مال وأعمال

رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنهاية مارس 2019 وبنسبة 9% تقريباً على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة 40.2 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بـ36.9 مليار دولار في الشهر المقابل من 2018.

وعلى أساس شهري، تراجعت حيازة الكويت بنسبة 4.9 في المئة، علماً بأنها كانت تبلغ في فبراير السابق 42.3 مليار دولار.

وتوزعت حيازة دولة الكويت خلال مارس الماضي بين 34.09 مليار دولار كسندات طويلة الأجل، و6.15 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.

وعربياً، جاءت الكويت في المرتبة الثالثة في الاستحواذ على سندات الخزانة الأمريكية، فيما تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بـ170 مليار دولار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بواقع 55.6 مليار دولار.

وبشكل عام، كشفت البيانات أن قيمة سندات الخزانة الأمريكية بلغت في مارس السابق 6.47 تريليونات دولار، بارتفاع 4.02 في المئة عن قيمتها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغة 6.22 تريليونات دولار، ونمو شهري 1.25 في المئة.

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأمريكية نحو 276.83 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة 274.77 مليار دولار في شهر فبراير 2019، لتسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بنحو 0.74%. وارتفعت استثمارات الإمارات بالسندات الأميركية خلال تلك الفترة لتصل إلى 55.6 مليار دولار، مقارنة بـ 54.5 مليار دولار في فبراير السابق له.

وخفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 8.66 مليارات دولار وذلك في نهاية مارس الماضي مقابل 8.851 مليارات دولار بشهر فبراير السابق له.

وارتفعت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في مارس الماضي عند مستويات 1.460 مليار دولار مقارنة بـ 1.238 مليار دولار في شهر فبراير 2019.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد رفعت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 914 مليون دولار مقارنة بـ 884 مليون دولار قيمتها في شهر فبراير الماضي.

وتصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية عالمياً، ليصل إجمالي ما تمتلكه بنهاية مارس الماضي، نحو 1.112 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر، مقارنة مع مستوى 1.130 تريليون دولار في فبراير الماضي.

ورفعت اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكاً للديون الأمريكية، حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة إلى 1.078 تريليون دولار خلال فبراير، مقابل 1.072 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وفي المركز الثالث تأتي المملكة المتحدة بريطانيا التي رفعت حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 317.1 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 283.8 مليار دولار في فبراير 2019. وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

