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مال وأعمال

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بما لا يتجاوز 300 مليون دولار

«أسواق المال» توافق لـ«KIB» على إصدار صكوك دائمة


أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية للبنك على إصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.
وقال البنك في بيان للبورصة ، إن الاكتتاب في تلك الصكوك سوف يقتصر على العملاء المُحترفين، وفقاً للتعليمات الرقابية بهذا الشأن. وأوضح أنه في حال الرغبة بطرح وتسويق وبيع هذه الأوراق المالية في دولة الكويت، فإن يلتزم إعداد نشرة اكتتاب خاص وفقاً لقانون الهيئة رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأشار البنك إلى أن الإصدار سوف يساعد في تحسين المتطلبات الرقابية لرأس المال ومتطلبات السيولة طويلة الأجل.


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