مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 189.4 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 3.82 ملايين دينار مقابل أرباح بقيمة 1.32 مليون دينار للربع الأول من عام 2018. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى الارتفاع في إيرادات الاستثمارات. كانت أرباح «كابلات» ارتفعت 2 في المئة في العام الماضي، لتصل إلى 8.42 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 8.26 ملايين دينار في عام 2017.

