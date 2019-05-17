مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 67?8 نقطة ليبلغ مستوى 5649?1 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?21 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 135?9 مليون سهم تمت من خلال 4959 صفقة نقدية بقيمة 47?3 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8?6 نقطة ليصل إلى مستوى 4761?5 نقطة بنسبة 0?18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44?4 مليون سهم تمت عبر 1727 صفقة نقدية بقيمة 2?7 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الأول 96?4 نقطة ليصل إلى مستوى 6107 نقاط بنسبة ارتفاع 1?60 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 91?4 مليون سهم تمت عبر 3232 صفقة بقيمة 44?5 مليون دينار.

وكانت شركات (تمدين أ) و(المصالح ع) و(أجيال) و(وطنية د ق) و(المدينة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بنك بوبيان) و(الدولي) و(الأولى) و(بيتك) و(خليج ب) الأكثر تداولا في حين كانت (السورية) و(يوباك) و(المتكاملة) و(أعيان ع) و(التعمير) الأكثر انخفاضا. وتابع المتعاملون افصاح معلومات جوهرية من شركة (الأولى للاستثمار) بشأن صفقة بيع عدد من الأسهم في أحد الاستثمارات في السعودية بقيمة 3?3 ملايين دينار (نحو 10?89 ملايين دولار).

كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية من مجموعة (الخليج للتأمين) بشأن ترسية مناقصة تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بقيمة 307?8 ملايين دينار (نحو مليار دولار) لمصلحة المجموعة لمدة عامين.

وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت وقف التداول على أسهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بعد بلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 79?6 في المئة. كما شهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من بنك بوبيان بشأن موعد إيداع أسهم زيادة رأس المال للمساهمين اليوم الخميس ورد فائض الاكتتاب يوم الأحد المقبل عبر تحويل بنكي لحساب المساهمين.

