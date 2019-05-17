مال وأعمال

على المستوى الاسبوعي تراجعت المؤشرات جماعياً في الأسبوع الثالث من مايو حيث هبط المؤشر العام 2.65 في المئة عند 5649.17 نقطة مقابل 5803.2 نقاط بالأسبوع الماضي، خاسراً 154 نقطة.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 3.1 في المئة بإقفاله عند النقطة 6107.88، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 6303.15، بخسائر بلغت 195.3 نقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيس خلال الأسبوع بنحو 1.44 في المئة وصولاً إلى النقطة 4761.52 خاسراً 69.7 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4831.2 نقطة. وزادت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع، لتصل إلى 615.35 مليون سهم مقابل 524.08 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بارتفاع 17.4 في المئة. كما ارتفعت السيولة الأسبوعية للبورصة بنحو 22.4 في المئة، لتصل إلى 176.77 مليون دينار مقابل 144.42 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة. وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت نمواً بنسبة 5.5 في المئة؛ لتصل إلى 27.25 ألف صفقة مقابل 25.82 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.

