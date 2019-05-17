مال وأعمال

أعلنت شركة العقارات المتحدة عن أدائها للربع الأول من عام 2019 حيث حققت الشركة نمو في إيراداتها التشغيلية بواقع 19.10 في المئة وصل الى 24.7 مليون دينار عن فترة الثلاثة أشهر الأولى مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 والتي بلغت في حينه 20.7 مليون دينار كما حققت الشركة نمو في صافي الأرباح التشغيلية بواقع 17.96 في المئة بلغت 4.13 ملايين دينار عن الربع الأول من عام 2019 مقارنة بصافي ربح تشغيلي بلغ 3.50 ملايين دينار عن الربع الأول من عام 2018. كما سجلت الشركة صافي أرباح عن الربع الأول من عام 2019 وصلت إلى مبلغ 780.9 ألف دينار بزيادة 2.15 في المئة مقارنة بربح بلغ 764.5 ألف دينار عن نفس الفترة من عام 2018. وبلغت ربحية السهم 73 فلساً للسهم عن الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 71 فلساً للسهم عن نفس الفترة في 2018.

وقالت الشركة إن زيادة صافي الربح يعود إلى عدة أسباب منها زيادة في مجمل الربح، وزيادة في الإيرادات الأخرى، كذلك إنخفاض في المخصصات، في مقابل إنخفاض في حصص من نتائج الشركات الزميلة.

وفي معرض تعليقه على النتائج، صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة أحمد قاسم قائلاً «إن هذه النتائج تعكس نمواً إيجابياً في أداء قطاع المقاولات والخدمات بالربع الأول من هذا العام وذلك بفضل إرتفاع إيراداتها التشغيلية مع تسجيل صافي أرباح تشغيلية عالية، مما يعزز تطلعاتنا لهذا العام نحو تحقيق المزيد من النمو في مشاريع الشركة».

