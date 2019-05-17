مال وأعمال

قام البنك التجاري بالمساهمة في «مشروع إفطار صائم» الذي تنظمه محافظة حولي خلال شهر رمضان الكريم في الحديقة التابعة لمبنى المحافظة. وتأتي هذه المبادرة من «التجاري» في إطار سعيه إلى تعزيز المبادرات الاجتماعية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق صرحت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع «إن مشاركة البنك في هذه الفعاليات تأتي تعبيراً عن اعتزازه بهذا العمل ودعمه لكل المبادرات المنسجمة مع قيم شهر رمضان المبارك ومعانيه الداعية لفعل الخير والتآلف».

وتابعت أماني الورع مؤكدة سعي البنك الدائم إلى التفاعل والتعاطي مع جميع مبادرات العمل الاجتماعي والخيري المكرسة لخدمة فئات المجتمع كافة وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية كاشفة أن البرنامج الاجتماعي للبنك في شهر رمضان مستمر بفعاليات متنوعة ومتعددة تؤكد المبادئ السامية للتكافل الاجتماعي ومبادرات العمل الخيري التطوعي.

وبدورهم، ثمّن مسؤولو محافظة حولي حرص التجاري الدائم على دعم المبادرات الاجتماعية والفعاليات التي تنظمها المحافظة في إطار التعاون والتنسيق مع المحافظة مشيدين بدعم البنك لمشروع إفطار صائم الذي تنظمه المحافظة طيلة أيام الشهر الفضيل.

