مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني بتوزيع وجبات الإفطار في منطقتي أبوحليفة والمهبولة في إطار حملة موائد الوطني الخيرية لإفطار الصائمين والتي تندرج ضمن برنامج البنك الوطني لشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير».

وجابت قوافل سيارات الإفطار العديد من الاحياء الداخلية في المنطقتين حيث قام عشرات المتطوعين من موظفي البنك بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن بنك الكويت الوطني يواصل زياراته الميدانية لتوزيع وجبات الافطار على الصائمين طيلة شهر رمضان المبارك. وتأتي زيارة مطار الكويت الدولي ضمن الزيارات الميدانية التي يسعى البنك إلى القيام بها خلال هذا الشهر الفضيل شاملة المساجد والوزارات والمستشفيات والأماكن التي تكثر فيها الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الجولات الميدانية على المرافق العامة والمواقع الحيوية.

وأضاف الباقر أن حملة إفطار الصائمين إحدى العلامات الفارقة في برنامج رمضان السنوي، ويحرص بنك الكويت الوطني على تكثيف مبادراته ضمن هذه الحملة كل عام، خاصة من خلال الجولات الميدانية المكثفة لإفطار الصائمين طوال الشهر الكريم في مختلف مناطق الكويت. وفي إطار هذه الحملة أيضاً، يواصل البنك استقبال الصائمين في خيمة افطار الصائمين بالقرب من المركز العلمي، حيث يتواجد فريق من المتطوعين لاستقبال الصائمين وتوزيع ووجبات الافطار عليهم وتأمين كافة خدماتهم.

