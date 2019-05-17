مال وأعمال

اعلن بنك «وربة» سحب السنبلة الاسبوعي التاسع عشر في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً امس الخميس؛ هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة التاسع عشر، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: محمد فهيد جار الله العجمي، ازدهار أحمد محمد مراد الكندري، عبدالهادي صالح عبد الهادي العجمي، صلاح خلف عواد الفضلي، ومجرن حمد مجرن المجرن. يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقيه الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حساب «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار.

يستمر البنك بالسحوبات الاسبوعية على خمسة رابحين 1000 دينار لكل منهم ، وتتميز السنبلة في 2019 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة رابحين.

