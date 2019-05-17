مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي «الأولى تكافل» عن تحقيق صافي أرباح لمحفظة المساهمين للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 بواقع 317.2 ألف دينار بربحية للسهم بلغت 2.98 فلس، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة حسين العتال بهذه المناسبة أن « الأولى تكافل» حققت نتائج مرضية منذ بداية 2019 حيث بلغ اجمالي الموجودات 14.89 مليون وبلغ اجمالي حقوق الملكية 9.27 ملايين دينار، مشيرا الى ان السياسة التحفظية التي تتبعها الشركة بادارة محافظها هي من أهم الأسباب لتحقيق هذه النتائج.

ولفت العتال إلى أن الادارة التنفيذية مستمرة بتنفيذ الخطة التي تم البدء فيها منذ عدة سنوات والتي تتمحور بتحقيق أفضل نوعية من الأقساط التأمينية وذلك توافقا مع هدفها بتنظيف محافظها التأمينية من الأقساط غير المربحة الأمر الذي من شأنه تحسين الأداء المالي للشركة وتحقيق أرباح تشغيلية، مؤكدا على أن الشركة ستحافظ على التطور الملموس في أدائها المالي لينعكس بصور مباشرة على مساهميها بمنتهى الشفافية.

واختتم بتأكيده على أن «الأولى تكافل» ستحافظ خلال 2019 على سياسة التطوير المستمر لاداءها التشغيلي عن طريق تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية للمساهمين وحملة الوثائق وزيادة الحصة السوقية لها .

