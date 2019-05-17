مصابيح

الاعمال الدرامية الكبيرة، تمنح نجومها فرصة حقيقية للتحليق بعيدا، والتمثيل بطريقة مختلفة، لربما عن كل تجاربهم السابقة، وفي مسلسل «الديرفة» الذي يمثل تجربة استثنائية في صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني الكويتي والخليجي، يحقق النجم الكبير عبدالرحمن العقل، نقلة اضافية، في رصيد مشواره العامر بالاعمال.

عبر شخصية «مفتاح» يذهب عبدالرحمن العقل الى التمثيل بطريقة مختلفة، حيث تلك الشخصية التي تتطلب (كاركاتر) خاصاً.

وطبيعة اداء مختلفة، تقمصاً عميقاً لاننا امام شخصية تمثل نسمة.. ومساحة فرح.. وسط اطنان الحزن والالم العاطفي والنفسي والاجتماعي.

بذكاء واحترافية راح عبدالرحمن العقل، يقرأ ويحلل شخصية مفتاح فكان ذلك التمثيل الذي يختصر مسيرة وخبرة تجربة نجم، وتلك المعايشة للشخصية وفتح اسرارها وملامحها، على صعيد الشكل والمضمون.

فكانت حركة اليدين واللسان واسلوب نطق المفردات والمشي والتفاعل وايضا منح الشخصية فضاء من العفوية المنطقية التي تتناغم مع تلك الشخصية، التي رغم شيء من الاعاقة، الا انها تخبئ الكثير من المضامين والاسرار التي تتكشف مع مضي الاحداث.

لقد استطاع عبدالرحمن العقل، ان يعزل ملامح شخصيته بعناية، رغم صغرها، الا اننا امام اداء عال، استطاع ان يحقق الحضور اللافت، خصوصا وان مشاهده تتوزع وتتقاطع مع جميع الشخصيات، وكلها كان حاضرا، منحنا مساحة من الفرح في اجواء الالم والتعب والحرمان.. بالذات في اطار العلاقات العاطفية التي كتب لها الحرمان.

عبدالرحمن العقل في «الديرفة» مختلف شكلا ومضمونا، ممثل يعرف قدراته، وامكاناته، لذا يستدعي تجربته وخبرته العريضة، عبر شخصية «مفتاح» التي تعد بالنسبة للاخرين صغيرة، الا انها كبيرة، حينما يمنحها الفنان خبرته وتجربة وبصمته.

عبر تجربته، لم يلق هذا الفنان النجم في عالم الدراما التلفزيونية والمسرح، مرساته من ذي قبل امام هكذا شخصية، لهذا حينما ذهب اليه، ذهب وهو محمل بزاد من الخبره.. استحضر كل تجاربه وايضا تجارب الاخرين ومشاهداته، ليقدم لنا شخصية استثنائية... اضافية مختلفة.

عبدالرحمن العقل، لربما هو الفنان الاكثر عملا في تاريخ المسرح والدراما التلفزيونية في الكويت، والذي تعود بداياته الى عام 1969 بمسرحية «نعجه في المحكمة»، وعلى صعيد الدراما مسلسل «الصبر مفتاح الفرج» 1968 مع الراحل عبدالحسين عبدالرضا.. وهو هنا وبعد سنوات من العطاء والتنوع، ينتقل الي تجسيد شخصية «مفتاح» التي ستمثل (حتما) نقله في مسيرته واضافة في تجربته ومحطة سيتوقف عندها النقاد مطولا والجمهور ايضا، لانها محطة استثنائية، جعلته يستفز قدراته ويستحضر تجربته.. ليدهشنا ويمنحنا متعة اضافية لرصيده الفني وايضا لتجربة هذا العمل الذي يمثل احدى النقلات المهمة على صعيد الدراما التراثية.

عبدالرحمن العقل، حينما قرأ (النص) لم يقرأ شخصية (مفتاح) بل قرأ كافة التفاصيل، لانه يعي بأن هذه الشخصية الاستثنائية، تمثل ضميراً.. ونبضاً.. وموقفاً.. وخطاً درامياً لا يمكن عزله عن الآخرين بقضاياهم وظروفهم واشكالياتهم كافة.

لذا يقدم لنا عبدالرحمن العقل شخصية (مفتاح) بطريقة مختلفة من خلال التمثل بطريقة مختلفة وحساسة.. وبرافو.

