مصابيح

مرة اخرى، نعود الى موضوع الاكتشاف واهميته في صناعة الاعلام والفنون، وفي الايام الاولى لشهر رمضان المبارك، اشرنا الى مجموعة من الاسماء الشابة في مجال التلفزيون، وهي ترسخ حضورها حلقة بعد اخرى.

وقبل ان نذهب الى اسماء جديدة، نتوقف عند اهمية التخطيط المبكر لمفردات الاكتشاف، حيث معادلة الاكتشاف لاتتم مصادفة، بل هي حصاد التخطيط والبحث والاشتغال الطويل في تقديم اسماء متميزة في جملة مجالات الحرفتين الفنية والاعلامية.

وفي هذا الاطار، تأتي الدعوة للجنة المنتج المنفذ، وهي تفحص وتقرأ الاسماء المرشحة لهذا العمل، او ذاك، ان نؤكد على اهمية حضور جيل الشباب، بالذات، من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة، والذين يمثلون زاداً مستقبلياً وأملاً احتياطياً للحرفة.

معادلة الاكتشاف، تتطلب من المخرجين، والمنتجين كثيراً من البحث، ومتابعة كافة المهرجانات والملتقيات. وهنا نشيد بالحضور والمتابعة والاكتشافات التي يقدمها عدد بارز من المخرجين ونخص منهم محمد دحام الشمري ومنير الزعبي وعيسى ذياب ومناف عبدال وهيا عبدالسلام وغيرهم.

الاكتشاف هو بوابة الاستمرارية، ومنصة الغد والمستقبل للحرفة الفنية، وبدون الاكتشاف المتجدد، سندخل في دائرة التكرار.. والاستعادة.

لذا نعود الى بيت القصيد، تأملوا ملامح الاكتشاف في اعمالنا الدرامية.. في خصبه.

وعلى المحبة نلتقي

