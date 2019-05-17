مصابيح

استهل النجم الكوميدي عبدالناصر درويش حديثه مع «النهار» بمناسبة شهر رمضان المبارك قائلاً:

أولاً: بودي أن بارك على الجميع، بمناسبة شهر رمضان المبارك، واجمل الايام هي ايام هذا الشهر الفضيل، وفي الكويت على وجه الخصوص، حيث الاجواء الاسرية والروحانية العالية.

وعن غيابه عن الدراما هذا العام يقول:

انا اختار بعناية، وقد تلقيت العديد من العروض، ولكني لم أجد نفسي في أعمال كثيرة مما قدمت لي.

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نعم سيكون موعدي مع الجمهور الحبيب خلال عيد الفطر المبارك، من خلال المسرحية الكوميدية الاجتماعية «الثلاجة» التي ستقدم عروضها على صالة مسرح النادي العربي بالمنصورية، بالاشتراك مع الفنان مبارك المانع.

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نعم أتابع العديد من الاعمال الدرامية خلال شهر رمضان، واخرج كثيراً لعدد من الاعمال المتميزة، وان كنت اتمنى للدراما الكويتية الذهاب الى مناطق جديدة في مسيرتها.

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ستبدأ بروفات مسرحية «الثلاجة» هذه الايام ومع فريق اكثر من رائع سيمنح الفرح.. والمتعة.. لجمهور المسرح.. والله الموفق.

