مصابيح

يحسب للفنانة القديرة سعاد عبدالله اختيارها لنصوص تلامس أدق التفاصيل والمشاعر الإنسانية النبيلة.

وفي مسلسلها الذي يعرض حاليًا «أنا عندي نص» كتابة د.حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي، تبدو شخصية «أسماء» التي تؤديها مُقاربة لشخصية «فضة» التي قدمتها قبل أكثر من عشر سنوات.

إنها المرأة التي تعيش ببراءة وعقل «طفلة» وكأن نموها العقلي لا يتناسب مع سنها.

قدم المسلسل في بضعة مشاهد استعادية شخصية أسماء الطفلة الكبرى لشقيقين: منصور، وصلاح، والتي تحملت المسؤولية مبكرًا، ثم بعد قفزة زمنية تناهز نصف قرن، بدت أسماء «الساذجة» أو التي «من أهل الله» كما تكرر في الحوار، لا علاقة لها إطلاقًا بـ «أسماء» الصبية التي تدير البيت بعد وفاة أمها.

نفهم أن «أسماء» مثقفة وتحلم بأن تصبح كاتبة دراما، وتتصل بالممثلات والمنتجين، لكن وعيها المعرفي المفترض بكاتبة، لا يتناسب مع سذاجة تصرفاتها التي هي مزيج من الطيبة والمرح والمحبة المثالية لكل الناس، حتى من آذوها.

وإلى الحلقة الخامسة تبدو المشاهد مثل جمل بالغة الطول، قبل الدخول في صلب الموضوع، لدرجة أنه حلقة كاملة تقريبًا مخصصة من أجل الوصول إلى بيت ممثلة، بعد جولة مطولة على بيوت جيرانها بالخطأ!

المسلسل مصمم كتابة وإخراجًا على حضور شخصية سعاد عبدالله، كرمز لقيم المحبة والطيبة، وإثارة النوستالجيا الخاصة بالزمن الجميل، وهو ما يظهر في صور أم كلثوم وشادية وعلي المفيدي، وفي الأغاني والمقاطع التلفزيونية، فهي سجنت نفسها في عالم لم يعد له وجود حقيقي في الواقع الحالي.

تقريبًا لا توجد خطوط أخرى درامية موازية ذات أهمية باستثناء شخصية «نور» التي تجسدها شجون، فهي بمثابة نموذج آخر من جيل الشباب، يعكس التحيزات الاجتماعية ذاتها ضد المرأة، عبر تهميشها وتعنيفها، والسطو على ميراثها، والتنكر لحقوقها.

والطريف أن شخصية «غنيمة» التي تجسدها سلمى سالم بوصفها مثقفة وتعد الدكتوراه وتحضر مؤتمرات، تتبنى وجهة نظر شديدة السلبية والتخلف فيما يتعلق بـ «حقوق المرأة»!

ربما كان الهدف إبراز أن بعض المثقفات هن الأكثر عداوة للمرأة وحقوقها، لكن لا يوجد أي غوص درامي في هذا التناقض، ولا أدنى إشارة إلى وعي الشخصية بتناقضها وأزمتها، فهي تمارس الأمر بأريحية منقطعة النظر!

يتمسك الشريط البصري لمنير الزعبي، رغم إيقاعه الطويل نسبيًا، برد الاعتبار للكثير من التفاصيل الإنسانية، مثل العلاقة الطيبة بين الجيران، الحياة في زمن الأبيض والأسود وما تتميز به من تآلف، بساطة الألعاب، والأكلات شعبية.

إضافة إلى هذا الترابط بين مكونات المجتمع «الكوزمبوليتاني» حيث تعايشت في الكويت ثقافات وجنسيات مختلفة جنبًا إلى جنب مع أهل البلد، كأبناء الجنسيات الهندية والمصرية، والإعلاء من قيم الانفتاح والتسامح، ضد نبرة الاحتقار والانغلاق، وهو ما يظهر في العلاقات الودية بين «أسماء» وجيرانها المصريين حيث جارتها «هالة» الممثلة المصرية بدرية طلبة في أول مشاركة لها في الدراما الخليجية.

من الصعب تقييم العمل من حلقاته الأولى فقط، لكنه يعطي انطباعًا عامًا أقرب إلى «اللعب في المضمون»، فلم تذهب سعاد عبدالله لاكتشاف مناطق جديدة في تجربتها، وقدم كل من المؤلف والمخرج دراما اجتماعية تقليدية أقرب إلى روح الثمانينيات، برسائل واضحة محددة جدًا، وإيقاع هادئ أكثر مما يجب في عصر دراما «صراع العروش».

