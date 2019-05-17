إيمانيات

«وأن نَتَقرّبَ إليك من الأعمال الزاكية بما تُطهِّرُنا فيه من الذنوب، وتعصِمُنا فيه ممّا نستأنِفُ من العُيُوب، حتى لا يُورِدَ عليك أحدٌ من ملائكَتِكَ إلّا دُونَ ما نُورِدُ من أبوابِ الطاعة لك وأنواعِ القُربَةِ إليكَ».

ثمّ تأتي الفكرة العامّة التي تلاحق الشخصية الإنسانية في طهارتها الروحية، وفي سلامتها الأخلاقية.. فلابدّ للإنسان من أن يدخل في برنامج عملي، يختار فيه الأعمال الزاكية التي تتميّز بمواقع القُرب من الله لتترك تأثيرها الإيجابي في إيجاد حالة روحية تتميّز بالقوّة العاصمة التي تتطهر فيها الشخصية من ضغط الذنوب عليها، وتبتعد عن العيوب التي تثقل حركة الإنسان عن السير في الاتجاه السليم.. وفي ضوء ذلك نعرف أنّ مسألة التصحيح السلوكي لا تتحدّد بالتوبة الفكرية أو الشعورية، بل لابدّ من أن تتمثّل بالممارسة العملية المضادّة التي تصدم ضغط الانحراف بقوّة الاستقامة، فينطلق العمل في خطّ الله، فيرتفع منه إلى الله، في تقارير الملائكة، المستوى الذي يقلّ عنه عمل الملائكة من خلال ما نبلغه من الدرجة العالية في مواضع رضاك.