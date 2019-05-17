عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجود صراعات حول طبيعة التعامل خلال المرحلة المقبلة مع إيران داخل أروقة إدارته متهما الصحف التي تحدثت عن هذه القضية بأنها شبكات أخبار زائفة. وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر صحيفة الأخبار الزائفة واشنطن بوست، والصحيفة الأكثر زيفا منها نيويورك تايمز، نشرتا أخبارا تفيد بوجود صراعات حول سياستي الحازمة في الشرق الأوسط، لا وجود لذلك مطلقا.

وتابع الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى قائلا يتم التعبير عن الآراء المختلفة وأتخذ أنا القرار الحازم والنهائي، هي عملية سهلة جدا، يتم استيعاب جميع الأطراف والآراء والسياسات، أنا متأكد أن إيران ستتحدث قريبا.

وكان قد أشار مسؤولون أميركيون على اطلاع على كواليس ما يحدث في إدارة ترامب إلى وجود خلافات حول الطريقة المناسبة للتعامل مع إيران في ظل التصعيد الراهن.

وفي موسكو اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن الأحرى بإيران البقاء في الاتفاق النووي وعدم الخروج منه مهما كانت الظروف لأن الجميع سينسون لاحقا أن واشنطن هي من انسحبت أولا وسيتهمون طهران.

وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن، لقد قلت مرارا في محادثات مع شركائنا الإيرانيين، إنه برأيي، الأحرى بإيران أن تبقى، رغم أي شيء، في هذه الاتفاقية. وأوضح بوتين موقفه قائلا: سأقول الآن شيئا غير دبلوماسي، يخدش سمع أصدقائنا الأوروبيين: لقد خرج الأميركيون والاتفاقية تنهار، فيما لا تستطيع الدول الأوروبية فعل أي شيء لإنقاذها وعاجزون عن القيام بعمل فعلي مع إيران للتعويض عن خسائرها في القطاع الاقتصادي. وأضاف الرئيس قائلا: لكن بمجرد أن تتخذ إيران الخطوات الأولى للرد، ستعلن الانسحاب، سينسى الجميع في اليوم التالي أن الولايات المتحدة كانت هي أصلا من بادر بتخريب الاتفاق وسيتم إلقاء اللوم على إيران حتى يتم دفع الرأي العام العالمي عن قصد في هذا الاتجاه.

وأعرب بوتين عن أسفه لما يحصل لاتفاق إيران النووي، مشددا على أن روسيا ليس بإمكانها لعب دور فرقة إنقاذ على أساس دائم على الساحة العالمية. وقال سنرى ماذا سيحدث. روسيا ليست فرقة إطفاء ونحن غير قادرين على إنقاذ كل شيء، خاصة ما لا يعتمد على إرادتنا بالكامل. وأكد بوتين استعداد موسكو للعب الدور الإيجابي نفسه الذي لعبته سابقا، لكن الأمر لا يعتمد علينا فقط، بل يعتمد على جميع الشركاء، جميع اللاعبين، بما فيهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإيران.

الى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها تدافع عن مصالحها بقوة، وأن تطبيع العلاقات الاقتصادية معها هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي. وقال ظريف في تصريح صحافي، في طوكيو، صباح امس بعد إجراءات أميركا المثيرة للأزمات من الضروري أن تجري مشاورات مع الدول الهامة والشركاء الهامين للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن تصعيد واشنطن للعقوبات غير مقبول، ونمارس أقصى درجات ضبط النفس.

لكن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اعتبر أن بلاده في ذروة مواجهة شاملة مع العدو. ونقلت وكالة أنباء فارس عن سلامي الذي تولى قيادة الحرس الشهر الماضي قوله هذه المرحلة من التاريخ، التي دخل فيها العدو ميدان المواجهة معنا بكل القدرات الممكنة، هي أكثر الأوقات حسما في تاريخ الثورة الإسلامية. وقال سلامي إن هذه المرحلة التاريخية تعد أكثر المراحل حسما بالنسبة للثورة الإسلامية، لأن العدو جند كل إمكانياته في ساحة الصراع مع إيران.

