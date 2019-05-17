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الرياض- الوكالات: اتهمت السعودية امس إيران بإعطاء الأوامر للحوثيين بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار. وكتب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر «ما قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة ارامكو السعودية، يؤكد على انها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران». وأكد الأمير خالد أن «ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية».

من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدة إن «الحوثي يؤكد يوما بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران». وأتهم الجبير الحوثيين بأنهم «جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة».وتعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه.

في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن امس عن عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي تشمل «تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية». وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان إنها «نفذت عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة».

وأكد بيان قوات التحالف أن «ما قامت به الميليشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب».

وشدد البيان على أن «قوات التحالف لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية».

وأضافت أن «عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها».

واغارت مقاتلات التحالف على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء ومحيطها. وقالت مصادر يمنية إن عدداً من الغارات استهدف معسكر ألوية الصواريخ في جبل عطان جنوب غربي صنعاء ومعسكر النهدين والمقر السابق للفرقة الأولى مدرع، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة وتصاعدت أعمدة الدخان. واستهدفت الغارات أيضاً معسكر بيت دهرة وفريجة والصمع بمديرية أرحب شمال ومعسكر العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء.

إلى ذلك، قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن أطلعته فيها على حادثة استهداف أربع سفن تجارية قبالة شواطئ الإمارات.

