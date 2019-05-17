عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: شيع اللبنانيون امس البطريرك الماروني السابق نصرالله بطرس صفير الذي توفي فجر الأحد عن 99 عاما. واقيمت صلاة الجنازة لراحة نفس صفير عند الخامسة عصرا، بمشاركة آلاف اللبنانيين.

كما شارك وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ممثلاً الرئيس إيمانويل ماكرون. وقالت السفارة الفرنسية في لبنان في بيان إن صفير كان «أحد كبار صانعي السلام والمصالحة في لبنان وصديقاً لفرنسا ووطنيا عظيما».

وأوفد الفاتيكان رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري على رأس وفد لتقديم العزاء والمشاركة في مراسم جنازة صفير. وترأس ساندري صباح امس قداساً في كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة وصف فيها البطريرك بأنه كان «خادما كبيرا للكنيسة المارونية»، قام بخدمة «تعكس بتواضعه».

ومنذ إعلان وفاة صفير، توافد المعزون من سياسيين وسفراء ومواطنين إلى بكركي لتقديم التعازي وقد سجي جثمان صفير طوال يوم الأربعاء في كنيسة الصرح البطريركي ليلقي عليه المعزون النظرة الأخيرة. ونقل الجثمان من أحد مستشفيات بيروت إلى بكركي في نعش مصنوع من خشب الزيتون والأرز نفذه الفنان اللبناني رودي رحمة. ونحت على الغطاء على صخر وجه صفير.

ورافق الجثمان موكب من الجيش والقوى الأمنية وشخصيات سياسية وكنسية، فيما لاقته وفود شعبية على طول الطرق ونثر المواطنون على الموكب الأرز والورد. ولدى وصول الجثمان إلى بكركي، قُرعت أجراس الكنيسة واستمرت الصلوات والقداديس على روحه حتى منتصف الليل، ثم استؤنفت صباح امس.

وانتخب صفير في أبريل 1986 البطريرك السادس والسبعين للموارنة، أكبر طائفة مسيحية في لبنان، ثم قدّم استقالته في العام 2011 ليخلفه الكاردينال الحالي بشارة بطرس الراعي. ولعب صفير دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، وولد صفير في ريفون في منطقة كسروان (وسط) في 15 مايو. سيم كاهناً في مايو 1950، ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني رتبة الكاردينالية في 1994 تقديراً لخدمته الرعوية ودوره الوطني. ويُعرف عن صفير تواضعه وتقشّفه في نمط حياته وشغفه برياضة المشي في الطبيعة، وكان ضليعاً باللغتين العربية والفرنسية كما كان يتكلّم الإنكليزية.

