عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت، تجاه أمن منطقة الخليج العربي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي. جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات عقدها السيسي، الليلة قبل الماضية في القاهرة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي. وأوضح راضي، أن المباحثات بين الجانبين، تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية، وهي الأحداث التي تدينها مصر بقوة.

وأعرب السيسي «عن تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين الشقيقين».

