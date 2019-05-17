عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: اتفق العراق وتركيا على تعاون امني واستخباري وعسكري وفي مجالات الطاقة والزراعة والصناعة واعادة العمل بخط كركوك جيهان النفطي وتشكيل فريق تركي يضم 50 شخصا لاعداد خطة تنفيذية بالعراق تعمل على تحسين استخدام المياه المشتركة.

وعقدت في العاصمة التركية انقرة جلسة المباحثات المشتركة العراقية التركية برئاسة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمشاركة وفدين عن البلدين.

وأكد عبدالمهدي لاردوغان «ان قوة ورفاه وتقدم تركيا هي قوة ورفاه وتقدم للعراق». داعيا الى «وضع الايدي مع بعضها لمواجهة الارهاب والسعي لتشكيل فريق مشترك بهذا الصدد وحسم قضايا منطقة بعشيقة وغيرها، في اشارة الى وجود حزب العمال التركي الكردي الانفصالي على الاراضي العراقية ومهاجمة تركيا من خلالها.

وشدد عبدالمهدي اننا نريد العراق نقطة التقاء بعد ان اخذ مكانته في دول المنطقة وعزز دوره في محيطه وان مصالحنا المشتركة تقتضي اللقاء بزعماء الدول والتنسيق والتفاهم واقامة علاقات طيبة مع الجميع».

من جهته قال الرئيس التركي «نتابع بعمق وارتياح خطوات حكومتكم لمصلحة الشعب العراقي وان اسم العراق لم يعد يذكر معه الارهاب الذي تمت هزيمته مقدما التهاني بالنصر على داعش ومشيدا بشجاعة العراقيين وماقدموه من شهداء وجرحى».

واشار الرئيس التركي الى مضمون المباحثات التي اجراها مع عبدالمهدي حول التعاون في مكافحة الارهاب وانشطة المنظمات الارهابية والمجالات الاقتصادية والطاقة والتعليم واعمار العراق ومساهمة الشركات التركية في هذا المجال والاتفاق على عقد المجلس الاستراتيجي الاعلى المشترك في بغداد معربا عن ارتياحه لتطور العلاقات مع العراق وارتفاع حجم التبادل التجاري الى ستة عشر مليار دولار عما كان عليه قبل عام والتطلع الى بلوغه عشرين مليار دولار. واكد اردوغان استعداد تركيا لتفعيل واصلاح خط كركوك جيهان وشراء النفط العراقي والتعاون في مجال المياه والحدود والجمارك.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اردوغان، اعلن عبدالمهدي الاتفاق على تعاون امني بين العراق وتركيا وأشار الى ان تركيا والعراق شعبان في امة واحدة في منطقة واحدة في تاريخ واحد تجمعهما مصالح مشتركة واحدة وقال «نعتزم البناء سوية مستقبلاً واحداً وواعداً لمصلحة شعوبنا». وأضاف ان العراق وتركيا لديهما اتفاقيات امنية قديمة في 2008 ولم يعمل بها بشكل جدي وقد عملنا حاليا على تفعيلها. وشدد على ان «الحكومة العراقية لن ترضى بأي عدوان على تركيا انطلاقا من العراق» مؤكداً ان «العراق اليوم مستقر وآمن وداعش ما زال يحاول اعادة بناء نفسه واعادة الثقة لمقاتليه، ولكن تأثيراتهم تراجعت كثيراً وخرج الكثير من اراضي العراق من سيطرته» واوضح ان «القوات الأمنية تلاحق الدواعش كل يوم ولا ترك لهم فرصة للاستقرار».

