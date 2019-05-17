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بغداد - الوكالات: اعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق امس ان 21 قتيلا وجريحا سقطوا في اطلاق النار على متظاهرين امام مجمع تجاري في محافظة النجف جنوب بغداد، وقالت الخلية في بيان ان 4 مواطنين قتلوا فيما اصيب 17 آخرين خلال التظاهرات التي شهدتها محافظة النجف قرب احد المولات التجارية الذي احترق بالكامل، مضيفة انها «ستقوم بنشر المستجدات لاحقا».

وفي وقت سابق افاد مصدر امني عراقي، امس بمقتل وأصابه 16 شخصا باطلاق نار على متظاهرين امام مجمع تجاري في محافظة النجف جنوب العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء عن المصدر ان «العشرات من مناصري التيار الصدري تظاهروا في ساعة متأخرة الأربعاء امام مول البشير في النجف للمطالبة باغلاقه»، مضيفا ان «القوة المسؤولة عن حماية المول اطلقت النار باتجاه المتظاهرين، ما ادى الى مقتل شخص واصابة 15 آخرين بجروح». وتابع ان «المتظاهرين قاموا بعد ذلك باشعال النار في المجمع التجاري، ومنعوا فرق الاطفاء من الوصول للمكان، وأن القوات الأمنية قامت بغلق الطرق الرئيسة والمهمة في المحافظة خوفا من تطور الأحداث».

من جهته طالبت صفحة مقرب من التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر على «فسيبوك» المتظاهرين بتحويل التظاهرات الى اعتصامات امام مولات «الفاسدين». ووجه الصدر الاثنين الماضي، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن اتباع التيار العاملين بمشاريع تجارية، وخاطبهم بالقول «ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه». وتجددت امس مظاهرات انصار الصدر، في عدد من المدن العراقية للمطالبة باعتقال قياديين من التيار الصدري تم فصلهم من التيار على خلفية تهم بالتورط في ملفات فساد مالي.

وشهدت محافظات النجف وكربلاء وبابل والناصرية وواسط اضطرابات امنية بعد قيام اتباع الصدر بالتظاهر واحراق مراكز تجارية ومقار شركات تعود لقياديين سابقين في التيار الصدري تم فصلهم اخيرا من التيار بقرار من زعيمه الصدر على خلفية تهم بالتورط بملفات فساد مالي كبيرة.

