عربيات ودوليات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات للمدنيين بنسبة 15%، اسوة بالمعاشات العسكرية.

واقترح المشروع سريان الزيادة اعتباراً من اول يوليو المقبل، بحد ادنى 150 جنيهاً للزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري من 750 جنيهاً الى 900 جنيه.

ونص مشروع القانون على وضع حد ادنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً، شاملة الزيادات والاعانات.

وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، او ما يكمل مجموع المستحق له من معاش واعانات وزيادات الى 900 جنيه (أيهما اكبر)، على ان تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.

وقد بلغت الكلفة السنوية للزيادة 1.28 مليار جنيه، ويستفيد من الزيادة 10 ملايين مواطن من اصحاب المعاشات.

وتعد الزيادة السنوية على معاشات المدنيين هي الخامسة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الحكم في عام 2014، مقابل 10 زيادات على معاشات ورواتب العسكريين، وبحدود دنيا وقصوى تزيد عن معاشات المدنيين.

وأقر البرلمان 4 زيادات متوالية على المعاشات العسكرية، سبقتها 6 قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

