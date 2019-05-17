عربيات ودوليات

رفعت قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بموانيها (سفاجا/ الغردقة/ نويبع) لبدء موسم عودة العمالة المصرية في دول الخليج لقضاء اجازة الأعياد مع ذويهم وسفر عمالة خدمة الحجاج بالتزامن مع موسم العمرة.

وحث وزير النقل كامل الوزير كافة العاملين في الميناء على تجهيز قرى خدمة الركاب بمدينتي سفاجا والغردقة وقرية الحجاج بمدينة نويبع لاستقبال الركاب وتقديم خدمات متميزة ومنع تكدسهم امام بوابات الميناء والتنسيق مع كافة الأجهزة العاملة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وادارة المرور، لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب قبل دخولهم الميناء والقضاء على ظاهرة تكدس الأتوبيسات امام بوابة الميناء.

وأوضح اللواء ايمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ان مديري الموانئ سيقومون بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائي لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات واجراءات الافراج عن سيارات «التربتيك القادمة» بصحبة الركاب، والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل اي مشكلة مع ادارة الميناء في وقتها والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب الى محافظاتهم وكذلك التنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير اماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانئ.

