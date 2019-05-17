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أعلنت شركة مياه الاسكندرية، عن اطلاق «خدمة توصيل الطلبات للمنازل»، او «الديليفري» وهي خدمة جديدة تقدمها شركة مياه الشرب بالاسكندرية لعملائها، حيث يتم التعاقد مع العميل بمحل اقامته مقابل رسوم رمزية. وأشارت الشركة الى ان كلفة خدمة الزيارة المنزلية، هي 50 جنيها لذوي الاحتياجات الخاصة و 100 جنيه لكبار السن اكبر من 60 عاما.

وكانت شركة مياه الشرب في الاسكندرية، بدأت تنفيذ خطة على عدة محاور لترشيد استهلاك المياه، حيث بدأت الشركة بالعمل على تركيب عدد من القطع الموفرة في المدارس والمؤسسات العامة، ثم بدأت الشركة في تنفيذ مشروع اعادة استخدام المياه الرمادية، وهو مشروع يتضمن اعادة المياه الناتجة عن غسل الأيادي وغسل الملابس والاستحمام، ومرورها بمرحلة معالجة ثم اعادة توجيهها للاستخدام داخل المراحيض مرة اخرى او ري الأشجار غير المثمرة بالحدائق العامة، بما يعمل على توفير مياه الشرب.

