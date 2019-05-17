دوليه

استمراراً لدعمه المستمر للأنشطة الرياضية والشباب الكويتي الموهوب، رعى بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً الفارس، ضاري الحميدان، الذي شارك في بطولة كأس الأمير الخامس عشر لقفز الحواجز لموسم 2019، والتي تعتبر واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية السنوية المرموقة في الكويت، الى جانب مشاركته في بطولة هذاب للفروسية في دولة قطر.

وقد أشاد «KIB» بروح الحميدان الرياضية، وموهبته وقدراته العالية، معرباً عن فخره برعاية هذه الموهبة الكويتية المتميزة. حيث نال الحميدان المركز الخامس في بطولة كأس الأمير الخامس عشر لقفز الحواجز لموسم 2019 والتي أقيمت في نادي المسيلة للفروسية، الأمر الذي عكس تفانيه الدائم والساعات الطويلة التي يقضيها في التدريب. كما أشاد البنك بالمهارات المتميزة للرياضي الشاب، متمنياً له المزيد من النجاح في المستقبل.

وفي هذه المناسبة، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا قائلاً: «تنبع رعايتنا لبطل الفروسية الحميدان من ايماننا الراسخ بأهمية دعم الأنشطة والفعاليات التي تنمي الشباب، حيث أننا نسعى دائماً لاغتنام الفرص لمساعدتهم وتوفير كل الدعم اللازم الذي يمكنهم من التميز، وخاصة في مجال الرياضة. كما تتماشى هذه الرعاية أيضاً مع العديد من مبادراتنا الموجهة نحو دعم الأنشطة الرياضية، مع تركيزنا بشكل خاص على رعاية الرياضيين المحليين الموهوبين لتمكينهم من المشاركة في مختلف البطولات المحلية والدولية.»

وتجدر الاشارة الى أن الرياضة وتمكين الشباب لا يزالان حجر الزاوية في برنامج المسؤولية الاجتماعية الرائد لـ «KIB». ولهذا السبب، يستمر البنك بتقديم دعمه للرياضيين الشباب الموهوبين في جميع المجالات الرياضية، ويسعى الى تعزيز الثقافة الرياضية المحلية وتعزيز دورها الرئيس في المجتمع بصفته شريك حقيقي في المجتمع.

