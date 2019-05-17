دوليه

أصدر النادي العربي أمس بياناً حول قضية حارس مرمى الأخضر سلمان عبدالغفور، جاء فيه:

«تابع مجلس ادارة النادي العربي الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام بخصوص قضية اللاعب سليمان عبد الغفور حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم وما تضمنتها من صدور مذكرة ضبط واحضار بحق اللاعب، حيث يؤكد المجلس دعمه اللاعب وتكليف اللجنة القانونية بمتابعة القضية لتسوية الامور بما فيه مصلحة اللاعب الذي يعد من خيرة ابناء النادي على المستويين الرياضي والأخلاقي. وتم بحمد الله اليوم (أول من أمس) وبجهود المحاميين وقف ملف التفيذ والقضية سينظر بها بالتمييز. اما بخصوص اعلان البعض المساهمة بدفع مبلغ الحكم السابق فان هذا لايستقيم مع حقيقة أن القضية لاتزال منظورة في المحاكم بانتظار حكم محكمة التمييز وبالتالي فان الادعاء بنية دفع المبلغ هو ادعاء منعدم الاثر فعليا طالما لم يصدر حكم التمييز، اضافة الى ان التهافت الاعلامي والادعاء بدفع المبلغ لايوجد له سند طالما أن المدعي لم يخول بالدفع سواء من اللاعب او من جهة الدفاع عن اللاعب. وأخيرا يؤكد مجلس ادارة النادي انه لن يتخلى عن لاعبه وسيكون له موقف ايجابي عند صدور حكم محكمة التمييز».

