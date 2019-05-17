دوليه

تأهلت فرق المرحوم عبداللطيف الفضالة وشاري كار والخليج للكابلات لأدوار خروج المغلوب بعدما حققت انتصارات منطقية ضمن منافسات اليوم العاشر في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الاولى، قدم فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة عرضا مميزا توجه بفوز مستحق على الاتحاد الليبي بثلاثية حملت توقيع بدر المنصور والإسباني خافيير (هدفان). ورفع الفضالة رصيده لست نقاط ليلحق بقطار التأهل لأدوار خروج المغلوب، ويقدم شهادة اعتماده كأحد أقوى الفرق المرشحة للمنافسة على لقب النسخة 40.

في المباراة الثانية، اجتاز شاري كار عقبة ابوسعود بهدفين مقابل هدف، وسجل للفائز البرتغالي دافيد سوزا ومواطنه برونو، وللخاسر المصري وحيد هشام، ليقطع شاري كار بطاقة العبور للدور التالي رافعا رصيده لست نقاط.

في آخر المباريات، حقق فريق الخليج للكابلات انتصارا عريضا على فريق الشهيد فهد الاحمد بثمانية اهداف مقابل هدفين، ليعلن الفائز تأهله للدور التالي وفي جعبته ست نقاط.

وترفع اربعة فرق شعار الفوز الاول ضمن منافسات اليوم الثاني عشر، عندما يلتقي الحد مع سبورتكس، وفريق المرحوم حسين الرومي مع عادل الغانم للسيارات، بعد تعادلها في الجولة الاولى، وفي اللقاء الثالث سيكون كاريدج بثلاث نقاط على موعد مع حسم التأهل في ظهوره الثاني امام هيلث بلانيت بنقطة واحدة.

وفي مسابقة البراعم، يظهر حامل اللقب فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف في منافسات النسخة التاسعة للمرة الأولى اليوم عندما يلتقي مهارات الحياة الذي تمكن بالظهور الأول من تجاوز عقبة فريق محمد فلاح العجمي ضمن المجموعة الأولى.

وتشهد المجموعة ذاتها مواجهتين ضمن الدور الأول فيلعب فريق الشهيد عبدالله يعقوب مع نادي التضامن فيما يواجه نجوم البراعم منافسهم JFG.

في سياق متصل، اكد طه العابد مدير كرة الصالات بنادي الاتحاد الليبي ان المشاركة بمنافسات دورة الروضان تنعكس ايجابيا على الفريق الذي نجح في الاحتفاظ بلقب الدوري الليبي للموسم الثاني على للتوالي.

وبين أن مشاركة الاتحاد في النسخة 40 تعد الثالثة ويطمح خلالها الفريق للذهاب بعيدا في سباق المنافسة على اللقب بعدما ودع النسخة الماضية من دور الثمانية امام بطل الدورة.

وأشاد بالاجواء التنافسية التي تشهدها دورة الروضان وسط التنظيم الرائع والدعم الجماهيري الى جانب الزخم الاعلامي اللافت، مبينا انهم تعلموا الكثير من مشاركاتهم بالنسختين الماضيتين ويسعون بجد في المشاركة الثالثة للظهور بشكل افضل.

وأضاف ان مشاركة الاتحاد اعرق الفرق الليبية في عالم الصالات بالدورة تأتي لما تمثله من قيمه فنية ومعنوية كبيرة على خارطة اللعبة، معتبرا ان دورة الروضان بمثابة كأس عالم مصغرة بما تضمه من فرق من دول عدة الى جانب محترفين عالميين، مردفا بالقول ان المشاركة بالدورة تكسب اللاعبين المزيد من الخبرات.

وبيّن العابد ان فريقه يضم 5 لاعبين دوليين الى جانب 3 لاعبين جدد يشاركون بالدورة للمرة الاولى، لافتا الى انهم يفضلون المشاركة بلاعبين محليين لتحقيق اقصى استفاده خاصة وان الدوري الليبي لا يسمح بمشاركة المحترفين.

من الدورة

- نال بدر المنصور من فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة جائزة افضل لاعب المقدمة من شركة زين ضمن منافسات اليوم العاشر.

- حل أسطورة الكرة الليبية طارق التايب ضيفا على الاعلامي نادر كرم في ديوانية الروضان للحديث حول انطباعاته عن الدورة ومشاركته مع فريق هوليداي ان الى جانب استعراض مسيرته الكروية.

