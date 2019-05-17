دوليه

بلغ فريقا جمعية الفنطاس وجمعية الظهر نهائي دورة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرمضانية الخامسة عشر لكرة الصالات المقامة على صالة نادي الساحل بعد فوز الأول على جمعية سعد العبدالله 2-0، والثاني على جميعة حطين 3-0 اول من أمس في نصف النهائي.

وكانت الفرق المتأهلة من الدور الأول خاضت أول من أمس الدور الثاني أولاً والذي شهد منافسة كبيرة واثارة شديدة أسفرت عن فوز جمعية سعد العبدالله على جمعية الاحمدي 3-1 بركلات الترجيح، وفوز جمعية الفنطاس علي جمعية جابر العلي 3-0، وجمعية الظهر على جمعية علي صباح السالم بالقرعة بعد انتهاء المباراة والركلات الترجيحية بالتعادل، وجمعية حطين على صباح السالم 2- 0 بركلات الترجيح.

