دوليه

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة اول من امس مجلس إدارة جديد برئاسة مرشح الجهراء رشيد العنزي الذي نال ثقة اعضاء «العمومية»، فيما تفوق مرشح اليرموك خليل ابراهيم على منافسيه ثامر الشنفا (التضامن) وعلي الشطي (القادسية) لينال منصب نائب الرئيس، وانتخب مرشح الكويت عبدالرحمن الخباز لأمانة السر، ومرشح الساحل غازي العتيبي أمينا للصندوق، ومرشح الصليبخات عويد العنزي أمين السر المساعد، ومرشح النصر محسن المطيري امين الصندوق المساعد، في حين نال العضوية كل من عبدالرحمن الناشي (كاظمة)، فاضل الداود (العربي)، وثامر الشنفا (التضامن).

واقيمت الانتخابات وفق النظام الأساسي الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي والجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة.

من جانبه، شكر رشيد العنزي الجمعية العمومية على ثقتها في اختياره رئيسا للاتحاد، واعداً ببذل اقصى الجهود من أجل تطوير اللعبة على جميع المستويات، وقال: «هدفنا الأول رفع الايقاف الخارجي عن اللعبة وهو ما سنعمل عليه منذ اليوم لاعادة لعبة كرة السلة إلى المشاركات الخارجية».

وأضاف العنزي انه سيسعى إلى أن يكون مجلس إدارة الاتحاد الجديد يدا واحدة ويعمل كفريق متعاون من اجل النهوض باللعبة واعادتها إلى الطريق الصحيح بعد سنين الايقاف.

يذكر ان الجمعية العمومية للاتحاد تتكون من 12 نادياً فيما ينص النظام الاساسي على ان الاتحاد يتكون من 9 أعضاء فضلاً عن أحقية مجلس الادارة بتعيين عضوين من الاندية التي ليس لها ممثلاً في الاتحاد.

وفي اتحاد كرة الطاولة انتخبت الجمعية العمومية مجلس الادارة الجديد على النحو التالي: علي الدبوس (مرشح الفحيحيل) رئيسا للمجلس، خالد الخضري (السالمية) نائباً للرئيس، هشام شنوف عربود (الصليبخات) أميناً للسر، أنور الكندري (الساحل) أمينا للصندوق، نادر يلي (الكويت) أمين سر مساعد، رشيد النمران (التضامن) أمين صندوق مساعد، والأعضاء خالد المشعان (الجهراء) واسماعيل السعدي (اليرموك) ونايف القحطاني (الشباب).

وفي اتحاد الاسكواش، انتخبت الجمعية العمومية وليد الصميعي (مرشح اليرموك) رئيسا للاتحاد ليستمر في منصبه، وحامد العمران (القرين) نائباً للرئيس، ومشاري الحمد (التضامن) أميناً للسر، وعمر العتيبي (خيطان) أمينا للصندوق، ومنصور العدواني (الكويت) أمين سر مساعد، ومبارك البذالي (الصليبخات) أمين صندوق مساعد، والأعضاء: وليد المزيدي (العربي)، فايز المطيري (النصر)، ومشعل الشرقاوي (الشباب).

