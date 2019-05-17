loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

هاكوب: رفع الإيقاف عن الكويت في كونغرس «فيبا»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 17 مايو 2019

ذكر أمين سر الاتحاد الآسيوي لكرة السلة اللبناني هاكوب خاجيريان أن قرار رفع الايقاف عن اتحاد كرة السلة الكويتي سيكون على طاولة اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي للعبة «فيبا» الذي سيعقد في يونيو المقبل، مشيراً الى ان قرار الايقاف جاء من الاتحاد الدولي للعبة وقرار رفعه سيكون من قبل «فيبا» بالطبع.
وأضاف هاكوب بأنه سيرفع تقرير الى الاتحاد الدولي حول الخطوات التي قامت بها الجمعية العمومية بدءاً من قرار تغيير النظام الأساسي الى اعتماده والى اجراء الانتخابات وعليه فان قرار رفع الايقاف سيعتمد فور اجتماع كونغرس «فيبا».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة