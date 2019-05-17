دوليه

ذكر أمين سر الاتحاد الآسيوي لكرة السلة اللبناني هاكوب خاجيريان أن قرار رفع الايقاف عن اتحاد كرة السلة الكويتي سيكون على طاولة اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي للعبة «فيبا» الذي سيعقد في يونيو المقبل، مشيراً الى ان قرار الايقاف جاء من الاتحاد الدولي للعبة وقرار رفعه سيكون من قبل «فيبا» بالطبع.

وأضاف هاكوب بأنه سيرفع تقرير الى الاتحاد الدولي حول الخطوات التي قامت بها الجمعية العمومية بدءاً من قرار تغيير النظام الأساسي الى اعتماده والى اجراء الانتخابات وعليه فان قرار رفع الايقاف سيعتمد فور اجتماع كونغرس «فيبا».

