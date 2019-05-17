دوليه

اختتمت اول من امس منافسات بطولة جمعية مشرف التعاونية الاولى لكرة الصالات، التي استضافتها صالة نادي اليرموك، وحصل فريق ديوانية النجدي على المركز الاول فيما جاء ثانيا فريق دار المحمدية لفئة سن 18 عاما فما فوق، فيما احرز لقب فئة فوق 40 عاما فريق البريكي وجاء فريق الملكي ثانيا.وقدم رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف عبدالرحمن القديري والاعضاء الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة، كما تم اجراء سحوبات على العديد من الجوائز القيمة للجماهير التي تابعت المنافسات.وشهد اليوم الختامي مباراة استعراضية جمعت اعضاء جمعية مشرف مع منتخب الجمعيات التعاونية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة العمل الاجتماعي في جمعية مشرف عيسى القلاف ان الجمعية تقيم هذه النوعية من البطولات تاكيدا على دورها المناط بها والمتمثل في خدمة المساهمين والتاكيد على الدور الاجتماعي الذي تقوم به والخاص بزيادة التقارب بين اهالي المنطقة.وكشف القلاف عن ان البطولة اقيمت بناء على رغبة المساهمين، مشيرا الى ان الجمعية سباقة في خدمة المساهمين في جميع الانشطة تلبية لمطالب اهالي المنطقة، «وفي المستقبل ستكون هناك افكار جديدة لتقديم خدمات افضل كما هي عادة الجمعية».

