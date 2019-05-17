وطن النهار

أعلن عضو اللجنة الاستشارية للوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف وعضو هيئة التولية على مسجد الإمام الرضا - عليه السلام -، م. جاسم محمد قبازرد، تشكيل لجنة إدارية رباعية ينبثق عنها 4 لجان الاولى خاصة بأمان المبنى والتنمية والثانية خاصة بالاعلام وتحديد المواضيع والثالثة خاصة بالشؤون الدينية والأخيرة خاصة بالاعمال الخيرية، مؤكدا أهمية تعزيز خدمات المسجد وتنظيم أنشطته الدينية للارتقاء في تنفيذ الدور الحقيقي لبيوت الله عز وجل.

وقال قبازرد على هامش زيارته جامع الامام الرضا - عليه السلام - بشرق الأحمدي: أن «علينا مسؤولية كبيرة أمام لجنة المساجد في الامانة العامة للاوقاف ووزارة الاوقاف في حماية مسجد الامام الرضا - عليه السلام - كباقي مساجد الكويت، ولاسيما في ظل الاحداث الاخيرة التي كبرت تداعياتها، الأمر الذي كان له الأثر بضرورة التنسيق وتمكين جميع القوانين واللوائح والالتزام بالتعليمات الواردة من الاوقاف والامانة ممثلة بإدارة الوقف الجعفري»، من خلال التزام الجميع بتطبيق هذه اللوائح بالتوازي حفاظا على استقامة المصلين وسلامة المساجد».

وأشار إلى أن الكويت رائدة في العمل الخيري، إلا أن موضوع التبرعات أصبح شائكا بعد أن أساءت إليه بعض الجهات في استخدمها، مثمنا دور وزارة الشؤون في مراقبة عملية جمع التبرعات لضمان وصول أموال المحسنين إلى المستحقين، لافتا إلى دور هيئة التولية المطلق في اتباع سياسة الدولة في هذا الموضوع ضمانا لعدم تعرض القائمين على جمع التبرعات إلى المساءلة القانونية من خلال تطبيق التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية دون الانحراف أو الوقوع بمخالفات غير مقصودة.

وقال في كلمة بحق مؤسس مسجد الامام الرضا عليها السلام:»كان لي الشرف التعرف على المؤسس المرحوم مراد المؤمن حينما لازمته أيام الدراسة في ثانوية الكويت وفي الخارج، كما كان لي الشرف بأن أقوم بعمل التصميم والاشراف على انشاء المسجد بصفتي صاحب مكتب استشارات هندسية».

وأوضح أنه أحد الاعضاء العشر وعضو أساسي في تنظيم شؤون الأوقاف الجعفرية خصوصا من خلال التواصل مع المساجد والحسينيات والمؤسسات الدينية الجعفرية، مبينا أنه التحق وخدم في هذا المجال منذ 14 سنة، مشيرا إلى أن وقعت عليهم مسؤولية التواصل مع الامانة العامة للاوقاف ممثلة في ادارة الوقف الجعفري وجميع المساجد التي تتبع مدرسة أهل البيت عليهم السلام لتنظيم شؤون هذه المساجد وتوفير الأمن فيها.

