وطن النهار

نظمت الكنيسة المصرية بالكويت، احتفالا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث أقامت «غبقة» سحور على شرف أعضاء الجالية المصرية والمسؤولين الكويتيين، بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، ونيافة الدكتور الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى.

وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني فى كلمة له: إن الاحتفال الذي تحرص الكنيسة المصرية في الكويت على اقامته سنويا خلال شهر رمضان الكريم، هو أدل تجسيد عما جاء به هذا الشهر الفضيل من دروس وعظات، تدعو إلى الألفة والمودة والرحمة وإعلاء القيم والفضائل، وليؤكد على ما جاءت به الديانات السماوية من رسائل، الجميع في أمس الحاجة للتمسك بها في مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية.

ومن جانبه، قال الشيخ حسين الأزهري إن احتفال الكنيسة المصرية اليوم، يؤكد أن رباط المحبة هو ما يجمع المسلمين والمسيحيين، الذين يحرصون على التزاور وتبادل التهاني فى جميع المناسبات، سواء الدينية أو الوطنية، مشيرا الى أن الكنيسة وجهت الدعوة للحضور لحبها لإخوانها المسلمين، والذين لبوا الدعوة أيضا حبا فيها.

بدوره، قال نيافة الدكتور الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، «ما أعجبني اليوم هو اسم الغبقة (غبقة المحبة).. فالمحبة هى التي تجمعنا، لأن الله محبة، وعندما نمتلئ بالحب، نعود للصورة التي خلق الله الإنسان عليها».

وشدد على ضرورة تنفيذ تعاليم السيد المسيح عليه السلام، في نشر المحبة والاخاء بين أفراد البشرية، معربا في الوقت نفسه عن خالص التهنئة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجميع المسؤولين الكويتيين.

من جانبه، قال القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة المصرية: إن الاحتفال هو الثامن عشر له بالكويت، مؤكدا حرصه الدائم على التواجد بالكويت خلال الشهر الكريم؛ لمشاركة المسلمين احتفالهم بشهر الخير والبركة.

وشدد على أن المحبة والترابط متجذرين بين المسلمين والمسيحيين فى الكويت منذ قديم الأزل، مؤكدا أن السماحة التى أرساها أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جعلت الجميع ينصهر فى بوتقة واحدة يملأها الحب والود والتفاهم.

وقال محمد السنعوسي أن يجتمع الجميع هنا مسلمون ومسيحيون وفي هذه المناسبة، نوجه رسالة سلام مباركة وعيش مشترك بيننا جميعاً وعلاقة الارتباط التي تجمع المسيحيين في مصر وفي بلادي الكويت بشهر رمضان المعظم، أكبر من أن تكون مجرد تهنئة رسمية من جانب الكنيسة.

واضاف: إننا نقف يداً واحدة ضد دعاة التطرف والغلو من كل الأطراف.. واسمحوا لي من هذه القاعة أن أوجه معكم رسالة إلى العالم أجمع: قياداته وحكوماته وشعوبه: انهضوا بقيم التآخي. انبذوا الفرقة توجهوا بالعلم إلى آفاق من الابتكار والإبداع.. وجهوا جهود البحث والتطوير إلى تنمية الإنسان.. اذهبوا بالعلم إلى ميادين العمل لا إلى ساحات الحرب.

وتابع كلامه.. علينا أن نخرج من هذا الشهر بفعل جديد ليس فيه إلا الحق وقلب جديد ليس فيه إلا المحبة والخير، وحركة جديدة ليس فيها إلا ما يرضي الله.

