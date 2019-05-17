وطن النهار

قالت سفيرة تركيا لدى البلاد عائشة هلال سيان كويتاك أن العلاقات الكويتية- التركية أقوى من أي وقت مضى، فعلى المستوى السياسي، يتمتع البلدان الصديقان بعلاقات ممتازة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أنه بالرغم من نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية إلا أنها لازالت لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية النموذجية بين البلدين، مشددة على أن تركيا ستظل ملتزمة بتعزيز وتعميق وتنويع علاقاتها الثنائية مع الكويت.

وأعربت كويتاك في كلمتها التي ألقتها خلال الغبقة الرمضانية التي نظمتها السفارة مساء أمس الأول في فندق الشيراتون- عن فخرها واعتزازها بتمثيل دولة سخية -تركيا- تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم في دولة أخرى سخية -الكويت- تحمل لقب «مركز العمل الإنساني»، مشددة على ضرورة أن نظل متيقظين وحازمين في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها منطقتنا، موضحة أن تركيا ستواصل جهودها في حل قضاياها عن طريق التعاون المثمر والحوار، متمنية أن يسود السلام المنطقة وأن تنعم بالأمن والاستقرار.

وأشارت كويتاك إلى أن الغبقة تقليد كويتي فريد من نوعه، فهي ليست مجرد وجبة في وقت متأخر من الليل، ولكنها في الواقع لقاء للتعارف الاجتماعي، ينشر أجواء الفرح والسعادة بين أفراد المجتمع، موضحة أن رمضان فرصة للمسلمين لممارسة الانضباط الذاتي والتضحية والتعاطف مع أولئك الأقل حظا، فالجوع والعطش فرصة لنتذكر معاناة الفقراء، فرمضان شهر يعزز ويعلي قيم الكرم والإحسان، معربة عن أملها في أن يجلب شهر رمضان المبارك البركة والسعادة والسلام إلى بلادنا الشقيقة وجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

من جهته، وصف رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي فهد خالد المخيزيم العلاقات الكويتية- التركية بالوطيدة والمزدهرة، مشيرا إلى أن الروابط الوثيقة بين البلدين ليست وليدة اللحظة، فهي تمتد إلى ما قبل أعوام عديدة، وشهدت اخيرا ازدهاراً عالي المستوى، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى أن «بيتك» يعتز بدوره كشريك استراتيجي في الاقتصاد التركي، إذ أسس «بيتك- تركيا» سنة 1989، وهو الان أكبر بنك اسلامي في تركيا.

ولفت المخيزيم -في مجمل كلمته خلال الغبقة- إلى مساهمة «بيتك- تركيا» في تمويل مشروعات حيوية عدة في تركيا، انعكست إيجاباً على الاقتصاد التركي، فالبنك أحد رواد الصيرفة الإسلامية في تركيا، ويعد النجاح الباهر الذي حققه قصة نجاح كبيرة، لا تقتصر على «بيتك» فحسب، بل على تركيا والكويت معاً، كما عزز الروابط والعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، ويعد من أبرز المنضمين إلى مجلس الأعمال التركي- الكويتي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وهو أحد الأعضاء في المجلس.

واضاف ان : «بيتك» هو أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي في تركيا، ويستحوذ على حصة سوقية تساوي نحو 40%، بخلاف أفرعه الممتدة في تركيا والبالغ عددها اكثر من 400 فرع، بالإضافة إلى أنه يوظف حوالي 6000 موظف، موضحا أن من بين إسهامات «بيتك» الأخرى، تمويل مشروع جسر «تشناكاله» في تركيا بقيمة تساوي حوالي 72 مليون دينار كويتي، ويعد أكبر مشروع إنشاء جسر في البلاد. وفي الكويت، قام «بيتك» بتمويل شركة ليماك التركية للإنشاءات، لتمويل مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي، حيث بلغت حصته 50% من إجمالي قيمة الصفقة البالغة 249.2 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، رعى «بيتك- تركيا» إعادة ترميم وافتتاح مسجد أورتاكوي في مدينة اسطنبول بحضور ورعاية رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان.

وختم بالاشارة إلى أن هذه الإنجازات والمساهمات وغيرها الكثير لم تكن لتتحقق لولا إيماننا الوثيق بقوة الاقتصاد التركي، والخطوات الجادة من الحكومة نحو إشراك المصارف الإسلامية في النهوض بالتنمية، بالإضافة إلى ثقتنا بقدرة «بيتك» على أن يكون شريكاً استراتيجياً في هذه المشروعات الطموحة سواء في تركيا أو في الكويت، مشددا على أن بيتك ماض في تعزيز دورنا الرائد في نهضة الاقتصاد التركي والعلاقات المتينة بين الكويت وتركيا، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على شعوب البلدين والمنطقة، وإلى مزيد من التطور والازدهار.

