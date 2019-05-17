أول النهار

قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مساء أول من أمس يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد بزيارة الى ديوانية شعراء النبط حيث كان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ورئيس وأعضاء مجلس ادارة ديوانية شعراء النبط وذلك بمناسبة ازاحة الستار لافتتاح مبنى ديوانية شعراء النبط الجديد.

حيث نقل سموه لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة علينا بالخير واليمن والبركات، مشيداً سموه بالدور الرائد لديوانية شعراء النبط في المحافظة على هذا الموروث الشعبي الأصيل الذي يعتبر احدى ركائز هويتنا الوطنية.

وأكد سموه أهمية الشعر في موروثنا الكويتي والخليجي والذي يعتبر أساس الهوية العربية متمنيا أن تكون ديوانية شعراء النبط ملتقى للابداع الشعري والفكري وتبادل المعرفة والخبرات بين الشعراء ونقله للأجيال الناشئة والقادمة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على وطننا الكويت الأمن والاستقرار والتقدم في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

هذا وقد تخلل زيارة سموه لديوانية شعراء النبط عدد من القصائد الشعرية والتي لاقت استحسان الحضور.

وقد تم تقديم هدية تذكارية لسموه حفظه الله بهذه المناسبة.

وقام سموه يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد بزيارة الى جمعية المكفوفين الكويتية.

وقد كان في استقبال سموه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد ابراهيم الخراز والرئيس الفخري لجمعية المكفوفين الكويتية فهد صياح بوشيبة ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية. حيث نقل سموه لهم تحيات وتهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات.

وقد أشاد سموه بالدور الايجابي الذي تقوم به جمعية المكفوفين الكويتية وما تقدمه من اسهامات بارزة من أنشطة اجتماعية وثقافية لمنتسبيها والذي هو محط تقديرنا جميعا متمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد.

كما أكد سموه بأن الدولة تولي رعاية واهتماما بالغين بهم من خلال توفير الدعم الذي يلبي احتياجاتهم ويحقق طموحاتهم لأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الفعال داعيا المولى عز وجل أن يديم على وطننا الكويت نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

وقد تم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة. كما قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد بزيارة الى النادي الكويتي الرياضي للصم والبكم.

وقد كان في استقبال سموه وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وكبار قياديي الهيئة العامة للرياضة ورئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي.

حيث نقل سموه لهم تحيات وتبريكات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

وقد أعرب سموه عن عميق شكره وتقديره الى جميع الاخوة والأبناء الكرام أعضاء النادي مثمنا الجهود الطيبة والخيرة التي تبذل من جميع القائمين عليه وما قدموه من اسهامات بارزة في كافة الأنشطة وما حققوه من انجازات على الصعيدين المحلي والخارجي، مؤكدا سموه بأن الدولة تولي اهتماما كبيرا لهم من خلال العمل على توفير كل سبل الرعاية وكافة الاحتياجات لضمان راحتهم والعمل على دمجهم في المجتمع كونهم جزءاً من ثروتنا البشرية، سائلا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأجل خدمة وطننا الغالي وأن يديم عليه أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني. وقد ألقى الشاعر حمود حمد علي المري قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعدها تم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

وقام سموه يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد بزيارة الى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

وقد كان في استقبال سموه وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح ورئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي.

حيث نقل سموه لهم تحيات وتهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات.

وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره الى الأخوة الكرام أعضاء مجلس الادارة والأجهزة الفنية المشرفة لما يقومون به من جهود مضنية واسهامات كبيرة نتج عنها العديد من الانجازات الرياضية الاقليمية والعالمية والتي رفعت اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، مؤكدا سموه حرص الدولة واهتمامها بهم من خلال توفير منظومة راقية من الخدمات لهم ايمانا بأنهم ثروة حقيقية وجزء لا يتجزأ من مسيرة نهضة دولة الكويت، سائلا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأجل خدمة وطننا العزيز وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

وقد تم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة. تقديم هدية تذكارية لسمو ولي العهد من جمعية المكفوفين

