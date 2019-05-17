وطن النهار

تحت رعاية وحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وبحضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية واهالي الشهداء اقام مجلس امناء وقف الامام الاحقاقي في جامع الامام الصادق يوم امس الاول الذكرى السنوية الرابعة لشهداء جامع الصادق وبهذه المناسبة قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في كلمة القاها نيابة عنه الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام يوسف مصطفى: «نقف اليوم وقفتنا السنوية نجدد فيها استنكارنا للجريمة المروعة التي روعت وطننا وشعبنا والتي زادت من يقيننا ان وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتفتت عليها مطامع الطامعين وأحقاد الحاسدين».

وأضاف انه كلما صدح الاذان في هذا الجامع تذكرنا شهداء الصلاة والصيام «رحمهم الله»، مضيفا ان اليوم يعود الجامع صادحا بذكر الله وايمان قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وعضده سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد حفظهم الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، صادحا بذكر الله مؤمنة هذه القيادة الحكيمة باعلاء راية الامن والامان والسلام للوطن العزيز وشعبه الأبي.

واختتم النائب الأول قائلا: «رحم الله شهداءنا الأبرار واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وجعلنا من عتقاء شهره الحرام».

سبق كويتي

من جهته قال رئيس مجلس امناء وقف الامام الاحقاقي الدكتور صالح الصفار: «ان دول العالم المتحضر تتفاخر وتتسابق في انجازاتها وعطائها وفي كل المجالات المختلفة سواء كانت مادية او علمية او ثقافية او في حياتها الديموقراطية والعالم ينظر اليوم الى ما تقدمه تلك الدول من اجل الانسانية والحرية ، مضيفا كويتنا الحبيبة سباقه في تلك المجالات والأيادي البيضاء لأميرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد فكانت مثالا يحتذى ونموذجاً فريداً في خدمة الانسانية دون تمييز بين لون او دين فالكل محط اهتمام سموه ورعايتة حتى كان بحق اميراً للعمل الانساني باشادة الأمم المتحدة والعالم اجمع».

وذكر «ان الكويت رغم صغر مساحتها الجغرافية الا انها كبيرة في اعمالها وعطائها واقتداء بأمراء الكويت سار الشعب على سيرتهم بالعطاء والبذل في اوجه الخير المختلفة فهي تهب متى ما كان الواجب يتطلب ذلك دونما تأخير او تريث وترى الكويت ذلك واجباً تجاه المنكوبين والمحتاجين في العالم اجمع ومن ذلك وقف العالم كله بمختلف اطيافه مع الكويت عندما تعرضت للغزو الغاشم الى ان اعاد الله عز وجل لها عزتها وكرامتها وكيانها الذي كان عصياً على من اراد بها الفتنة»، مضيفا «الكويت دولة كريمة منذ تأسيسها وستبقى كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها مستذكراً ومثمناً المواقف الانسانية لسمو امير البلاد في مثل هذه الليلة والوقفة العظيمة للشعب الكويتي الذي حافظ وتمسك بوحدته ونستذكر شهداء الكويت في هذا الجامع واي موقع وقع به الشهيد من اجل وطنه وحفظ كرامته».

وقال الصفار: «ان الكويت قدمت على مدى تاريخها الطويل العديد من الشهداء الذين بذلوا دماءهم من اجل الدفاع عن عزتها وكرامتها ولقد حاول البعض ان يزرع بذور الفتنة والشقاق بين ابنائها ظناً منهم انها قد تكون ضعيفة ولقمة سائغة ولكن يقظة قيادتها وأبنائها فوتت الفرص على كل من حاول ذلك بفضل من الله ووحدة ابنائها لافتا ان من حاول زرع الفتنة من خلال تفجير جامع الامام الصادق عليه السلام في يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك شاء الله ان يرد كيدهم الى نحورهم وكانت النتيجة ابراز المعدن الحقيقي للشعب الكويتي الذي احب ارضه ووطنه وقيادته وانسانيته وخرج قادة هذا الشعب اكثر قوة وصلابة واتحاد متصدين لقوى الشر بموقف ابهر العالم اجمع ووقف العالم احتراماً لصاحب السمو امير البلاد وولي عهدة الامين وهو يقف منذ الدقائق الأولى مواسياً ابناءه تدمع عيناه لهول ما رأى مردداً «هذولا عيالي»»، مشيراً الى ان دماء الشهداء ستبقى في ذاكرة كل كويتي كريم لانها حفظت لهم عزتهم ووطنهم وتكريم الشهداء والاحتفاء بهم مناسبة تبرز للعالم ان الكويت لا تنسى شهداءها على مدى التاريخ متقدماً الى اسر الشهداء بالمواساة والعزاء سائلين المولى عز وحل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان تكون جنات الخلد مسكنهم وان يمن على ذويهم بالصبر والسلوان وعلى اهل الكويت جميعاً.

تأبين سنوي

من جانبه قال السيد جواد بوخمسين: «إن الهدف من التأبين السنوي هو ان هذا الحدث كان المراد منه تفتيت بنية وتلاحم الشعب الكويتي بالفتنة والطائفية الا انه ولله الحمد في يوم الجمعة والتاسع من رمضان، ابى الله الا ان يحمي الكويت وشعبها».

وأضاف: «ان هذا الحدث يبقى تاريخا مضيئاً، لذلك قررنا كل عام في التاسع من رمضان ان نقوم بعمل تأبين لنذكر الشعب الكويتي بتلاحمه وبموقف صاحب السمو بحضوره الى موقع الحادث رغم خطورة المكان وتعبيره عن حزنه بمقولته الشهيرة «هذولا عيالي» وموقفه الخالد باقامة العزاء في مسجد الدولة الكبير والذي اكد فيه سموه بان العزاء هو عزاء الكويت بأكملها هذه المواقف لسموه زادت من لحمة وتكاتف الشعب الكويتي»، معبرا عن تقديره لموقف الشيخ ناصر صباح الاحمد لحضوره التأبين في تجسيد رائع للفكرة والموضوع.

ذكرى راسخة

بدوره شكر ممثل اهالي الشهداء عادل البحراني صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي دأب على رعايته المباركة والمعهودة والمستمرة لأبنائه شهداء الكويت وخاصة شهداء جامع الامام الصادق عليه السلام.

وقال البحراني: «ان ذكرى الشهادة تبقى في قلوبنا راسخة لأن دماءهم الزكية استطاعات ان تبين معنى الوحدة والتماسك وتجسد تلاحم الشعب الكويتي كالجسد الواحد امام الارهاب ومن اراد بالكويت سوءا وقد جعل كيد الأعداء في نحورهم»، لافتا الى ان شعب الكويت استطاع بقوة ارادته ووحدته ان يدحر مؤامرة الارهاب ويفوت عليهم فرصة المساس بوحدته.

وذكر ان تكاتف الشعب الكويتي مع قيادته الحكيمة وجه اعظم رسالة للعالم بوحدته، مشيرا الى ان وحدته تجلت عند حضور سمو الأمير حفظه الله ورعاه الى موقع الحدث في حينها وقف سموه قائلاً «هذولا عيالي» كلمة خرجت من قلب كبير واستقبلتها القلوب والعيون وصارت ترددها في كل حين وقد شارك الشعب مع سموه في تشييع الشهداء في مسجد الدولة الكبير.

وختم البحراني بالتأكيد اننا تعلمنا من صاحب السمو امير البلاد كلمات الحياة ولاء وعطاء فالولاء للوطن والعطاء للوطن، داعيا الله عز وجل الرحمة للشهداء الأبرار ويسكنهم فسيح جناته.

