الأولى

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان ما عرضه الوزراء المعنيون في الجلسة السرية أمس يفيد بأن احتمالية الحرب في المنطقة كبيرة وعالية جدا، مؤكدا في الوقت نفسه أن استعدادات الجهات المعنية داخل البلاد لأي طارئ لا قدر الله أفضل من السابق.

واضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين انه بناء على طلب مناقشة مقدم من نواب وبالتوافق مع طلب مقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تم عقد جلسة سرية لمناقشة آخر التطورات الاقليمية ومدى جهوزية الدولة لأي تطورات في المرحلة المقبلة جلسة سرية وأوضح أن وزير الخارجية شرح خلال ساعة ونصف الساعة المشهد السياسي والتطورات والاحداث وتبين لنا مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة المقبلة ووجوب الاستعداد واتخاذ الاجراءات كافة استعدادا لكل الاحتمالات.

وأضاف ان الوزراء شرحوا الاستعدادات لمواجهة أي حالة حرب لا قدر الله ثم تحدث النواب وتم الاتفاق على اصدار بيان باسم المجلس وتم تكليف النائب محمد الدلال وآخرين بصياغة البيان الذي سيصدر مطلع الاسبوع المقبل ونسأل الله ان يحمي الكويت وشعبها ويديم الامن والاستقرار.

وأكد الغانم أن الاوضاع في المنطقة ليست مطمئنة، مشيرا إلى أن توجيهات صاحب السمو خلال اليومين الماضيين تستدعي من المسؤولين والشعب اتخاذ جميع اجراءات الحيطة والحذر،كما نحتاج في مجلس الأمة أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه الاوضاع وان نتصرف بحكمة ومسؤولية تناسب ما نواجهه من أخطار وتحديات خارجية.

وقال الغانم انه تم توجيه أسئلة مباشرة إلى الحكومة عن فرص الحرب وأي طارئ وتبين من خلال المعلومات التي وردت من الوزراء المعنيين إنه وللأسف فإن احتمالية الحرب كبيرة وعالية جدا وبأن الاوضاع غير مطمئنة ولا تسير وفق المسار الذي نتمناه وهي أوضاع ماهي زينة خارجيا...هذه حقيقة.

واضاف نحن دولة صغيرة تتأثر وتؤثر لكن بالتأكيد في نزاعات كبيرة كما هو حاصل حاليا فإن نسبة تأثر الكويت بها أكبر من نسبة تأثيرها على هذه النزاعات وهذا لم يمنع من استمرار محاولات الكويت الدبلوماسية إذ ان صاحب السمو الأمير وبشهادة الجميع وليس فقط الكويتيين هو أكبر قائد في المنطقة يقوم بجهود جبارة لرأب الصدع وفتح قنوات الحوار وإبعاد المنطقة عن شبح الحرب ولازالت جهوده مستمرة ونحن في المجلس ندعم صاحب السمو لكن لا نملك كل مفاتيح ما يحدث في المنطقة فهناك دول عظمى وأطراف تؤثر بشكل أكبر ولا نملك قراراتها.

وفيما يتعلق في الاستعدادات الداخلية قال الغانم بالتأكيد ما استمعنا له في أكثر من مرة من الحكومة نعتقد وفق ما عرض أن الاستعدادات أفضل بكثير من المرات السابقة وهناك رضا نسبي من النواب وإن شاء الله لن يحدث شيء ويبقى أن ما يقلقنا هو الاوضاع الخارجية لأنها خارج سيطرتنا.