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نيويورك - بغداد - الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان صورا اظهرت تحميل الايرانيين لصواريخ على متن قوارب صغيرة في الخليج شكلت «مؤشرا» على هجوم ايراني وشيك. ودفعت البيت الأبيض الى ارسال قوة عسكرية ضاربة الى الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين اميركيين، قولهم ان معلومات استخبارية تمثلت في صور التقطت من الجو لقطع الصواريخ الايرانية «مجمعة بالكامل» الأمر الذي اثار مخاوف من احتمال ان يطلق الحرس الثوري الايراني هذه الصواريخ على قطع بحرية اميركية في الخليج. ورصدت معلومات استخبارية اخرى تهديدات ضد سفن تجارية في المنطقة، فضلا عن احتمال شن ميليشيات مرتبطة بايران هجمات على القوات الأميركية في العراق. وبحسب الصحيفة فقد قدمت الصور «دليلا على تهديد جديد من ايران يختلف عن التهديدات المعهودة منها» وفق ما قال المسؤولون الثلاثة الذين رفضوا الكشف عن اسمائهم، ذلك انهم غير مخولين بالحديث علنا وأشار المسؤولون الى ان الصور، مع معلومات استخبارية اخرى، تظهر ان ايران قد تكون عازمة على مهاجمة القوات الأميركية لافتين الى ان هذا الأمر كان رأي مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون. وبناءً على هذه المعلومات طلبت القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» ارسال حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وقاذفات «بي 52» الى المنطقة، وذلك في محاولة لبناء قوة ردع عبر مسؤولون عن اعتقادهم بأنها تآكلت مع التراجع الأخير في عديد القوات الأميركية بالمنطقة.