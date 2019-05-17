الأولى

قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مساء اول من امس الاربعاء يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد بزيارة الى ديوانية شعراء النبط وجمعية المكفوفين والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين ونادي الصم والبكم.

وفي ديوانية شعراء النبط ازاح سمو ولي العهد الستار لافتتاح مبنى الديوانية الجديد مشيدا سموه بالدور الرائد لديوانية شعراء النبط في المحافظة على هذا الموروث الشعبي الأصيل الذي يعتبر احدى ركائز هويتنا الوطنية ومؤكدا سموه على اهمية الشعر في موروثنا الكويتي والخليجي والذي يعتبر اساس الهوية العربية، متمنيا ان تكون ديوانية شعراء النبط ملتقى للابداع الشعري والفكري وتبادل المعرفة والخبرات بين الشعراء ونقله للأجيال الناشئة والقادمة.

من جانب آخر اشاد سموه بالدور الايجابي الذي تقوم به جمعية المكفوفين وما تقدمه من اسهامات بارزة من انشطة اجتماعية وثقافية لمنتسبيها والذي هو محط تقديرنا جميعا، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد. كما اكد سموه بأن الدولة تولي ذوي الاحتياجات الخاصة رعاية واهتماما بالغين من خلال توفير الدعم الذي يلبي احتياجاتهم ويحقق طموحاتهم لأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الفعال.

وعند زيارة سموه لنادي المعاقين اعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره الى اعضاء مجلس الادارة والأجهزة الفنية المشرفة لما يقومون به من جهود مضنية واسهامات كبيرة نتج عنها العديد من الانجازات الرياضية الاقليمية والعالمية والتي رفعت اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

كما قام سمو ولي العهد بزيارة الى النادي الكويتي الرياضي للصم والبكم معربا سموه عن عميق شكره وتقديره الى جميع الاخوة والأبناء الكرام اعضاء النادي مثمنا الجهود الطيبة والخيرة التي تبذل من جميع القائمين عليه وما قدموه من اسهامات بارزة في كل الأنشطة وما حققوه من انجازات على الصعيدين المحلي والخارجي.