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عواصم الوكالات: نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجود صراعات داخل ادارته حول طبيعة التعامل خلال المرحلة المقبلة مع إيران التي توقع أن «تتحدث» قريبا مع بلاده في حين اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس انه «لا مجال لمحادثات» حاليا مع الولايات المتحدة بينما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طهران إلى عدم التخلي عن الاتفاق النووي مشيرا إلى ان روسيا ليست «فرقة اطفاء دولية».

واتهم ترامب في تغريدة صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» بنشر اخبار «زائفة» حول صراعات داخل ادارته وتابع الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى قائلا «يتم التعبير عن الآراء المختلفة وأتخذ أنا القرار الحازم والنهائي، هي عملية سهلة جدا، يتم استيعاب جميع الأطراف والآراء والسياسات، أنا متأكد أن إيران ستتحدث معنا قريبا».

في المقابل اكد وزير الخارجية الإيراني امس أنه «لا مجال لعقد محادثات مع الولايات المتحدة» وقال ظريف إن بلاده لا تسعى للحرب لكنها تدافع عن مصالحها بقوة، وأن تطبيع العلاقات الاقتصادية معها هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي. وشدد ظريف في تصريح صحافي من طوكيو، على أن «تصعيد واشنطن للعقوبات غير مقبول، ونمارس أقصى درجات ضبط النفس».

وفي موسكو اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن الأحرى بإيران البقاء في الاتفاق النووي وعدم الخروج منه مهما كانت الظروف لأن الجميع سينسون لاحقا أن واشنطن هي من انسحبت أولا وسيتهمون طهران. وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن «لقد خرج الأميركيون والاتفاقية تنهار، فيما لا تستطيع الدول الأوروبية فعل أي شيء لإنقاذها وعاجزون عن القيام بعمل فعلي مع إيران للتعويض عن خسائرها في القطاع الاقتصادي». وأعرب بوتين عن أسفه لما يحصل لاتفاق إيران النووي، مشددا على أن روسيا ليس بإمكانها لعب دور «فرقة إنقاذ» على أساس دائم على الساحة العالمية. وقال «سنرى ماذا سيحدث. روسيا ليست فرقة إطفاء ونحن غير قادرين على إنقاذ كل شيء، خاصة ما لا يعتمد على إرادتنا بالكامل».