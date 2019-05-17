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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ان حادثة تفجير جامع الامام الصادق الارهابي أثبتت ان وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتفتت عليها مطامع الطامعين وأحقاد الحاسدين، جاء ذك في الذكرى السنوية الرابعة لشهداء مسجد الإمام الصادق التي أقامها مجلس أمناء وقف الامام الأحقاقي مساء اول من امس الاربعاء برعاية وحضور النائب الاول.

وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام يوسف مصطفى نقف اليوم وقفتنا السنوية نجدد فيها استنكارنا للجريمة المروعة التي روعت وطننا وشعبنا، مضيفا انها زادت من يقيننا أن وحدتنا الوطنية هي الصخرة التي تتفتت عليها مطامع الطامعين وأحقاد الحاسدين.

وذكر أنه كلما صدح الأذان في هذا الجامع نستذكر شهداء الصلاة والصيام رحمهم الله فطوبى للشهداء، مضيفا اليوم يعود الجامع صادحا بذكر الله لإيمان قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وعضده سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإيمان هذه القيادة الحكيمة باعلاء راية الامن والامان والسلام للوطن العزيز وشعبه الأبي فرحم الله شهداءنا الأبرار واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وجعلنا من عتقاء شهره الحرام.

من جانبه، قال السيد جواد بوخمسين ان الهدف من التأبين السنوي هو أن هذا الحدث كان المراد منه تفتيت بنية وتلاحم الشعب الكويتي بالفتنة والطائفية إلا أنه ولله الحمد في يوم الجمعة التاسع من رمضان أبى الله الا ان يحمي الكويت وشعبها.

وذكر ان هذا الحدث سيبقى تاريخاً من تواريخ الكويت لذلك قررنا كل عام في تاريخ التاسع من رمضان ان نعمل تأبينا لنذكر الشعب الكويتي بتلاحمه وبموقف صاحب السمو.