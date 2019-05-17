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قام عدد من المزارعين مساء اول من امس بتوزيع منتجاتهم الزراعية مجانا على المواطنين بجانب شبرة الاندلس، احتجاجا على سياسة اتحاد المزارعين بتأجير البسطات على الوسطاء، مشيرين إلى أن هذا الامر اسهم برفع سعر المنتج إلى عشرة أضعاف سعره لدى المزارع الكويتي.

وطالب المزارعون، بضرورة بيع المنتج على المستهلك بفارق بسيط عن الشراء وايجاد المنافذ التسويقية إلى جانب تعيين موظفين مباشرين لعملية البيع والشراء، مشيرين إلى أهمية تحديد سعر أدنى لكل منتج بحيث يبدأ المزاد بسعر الكلفة من خلال لجنة مشتركة بين وزارة التجارة وهيئة الزراعة مع اعتماد الحد الادنى لكل منتج على حدة.

من جانبه اكد المزارع فيصل الدماك، أن الحكومة لم تقصر بفتح 3 منافذ تسويق للمنتجات المحلية في مناطق فهد الأحمد والصليبية والأندلس، إلا ان الاتحاد سخر بسطات بيع المزارعين للوسطاء مقابل الايجارات، موضحا أن شبرة الاندلس تضم 75 بسطة أجرها الاتحاد على التجار مقابل 500 دينار.

وقال: لا يمكن ان يصلح الحال في ظل هذا النهج المتبع وبخس أسعار المنتج المحلي مقابل الكلفة الباهظة، مشيرا إلى ان سعر البصل بعد 5 اشهر من التعب والجهد في زراعته يطرح في المزاد بـ 100 فلس في حين نجده بعد ساعة بالاسواق بدينار، كما نجد ان البصل الهندي في الشبرات بدينار ونصف الدينار وكذلك الطماطم والكوسا وغيرها الكثير من المنتجات المحلية.