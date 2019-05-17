الأولى

قامت جمعية الشرطة بتجهيز وتوزيع سلات رمضانية على نزلاء المؤسسات الإصلاحية بناءً على مبادرة إنسانية شخصية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعلى نفقته الشخصية، وقد شمل التوزيع - نزلاء السجون العمومي والمركزي والنساء، والبالغ عددهم (4585) نزيلاً ونزيلة بمناسبة الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزير الجراح الرامية إلى تعزيز قواعد حقوق الانسان للنزلاء بالمؤسسات الإصلاحيــة، وتوطيد العلاقات وبناء الثقة معهم بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع واعادتهم كمواطنين صالحين يساهمون في البناء والتقدم.

