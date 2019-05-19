مال وأعمال

تماشياً مع برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، قام بنك الكويت الدولي «KIB» بتنظيم زيارة ميدانية إلى دار رعاية المسنين ودار الأيتام، التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف الاطمئنان على أحوالهم إلى جانب مشاركتهم الأجواء الرمضانية الكريمة.

ولقد تضمنت الزيارة الكثير من الأنشطة والفعاليات ومنها توزيع الهدايا والقرقيعان على المسنين والأيتام ما أدخل البهجة والسرور على قلوبهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج «KIB» الرمضاني الذي يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تأكد حرصه على التقرب من جميع شرائح المجتمع وخاصة في هذا الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن البنك يحرص في كل عام على مشاركة الأجواء الرمضانية مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف نشر قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز المشاعر العائلية في قلوب من المسنين والأيتام».

وأفاد ناجيا أن جميع مؤسسات المجتمع وأفراده يتحملون مسؤولية تقديم الدعم المادي والمعنوي للمسنين والأيتام في البلاد، داعياً للجميع للتكاتف والتعاون من أجل توفير احتياجاتهم ورفع روحهم المعنوية.

كما أوضح أن برنامج المسؤولية الاجتماعية الرمضاني للبنك يضم الكثير من الفعاليات الاجتماعية تعبيراً عن رسالته الهادفة لتقوية أواصر الترابط والمحبة بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب التأثير إيجابياً على أفراده تماشياً مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه البنك.

