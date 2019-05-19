مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 30 في المئة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن إجمالي الصادرات للدول العربية والأجنبية بلغ نحو 12?3 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار) في أبريل الماضي مقابل 8?8 ملايين دينار (نحو 28?8 مليون دولار) في نفس الشهر من العام الماضي. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ) بلغ 5?1 ملايين دينار (نحو 16?7 مليون دولار) مقابل 5?3 ملايين دينار (نحو 17?4 مليون دولار) إلى الدول الأجنبية. وذكرت أن الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1?9 مليون دينار (نحو 6?2 ملايين دولار). وبينت أن العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت تلاه الأردن ثم لبنان فالجزائر ثم اليمن فمصر ثم المغرب مضيفة أن السعودية حلت في الترتيب الأول خليجيا تلتها قطر فالإمارات ثم عمان وأخيرا البحرين. أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى فأفادت بأن ايطاليا جاءت في المقدمة ثم بلجيكا تلتها فرنسا ثم البرتغال فتركيا ثم بلغاريا فإسبانيا.

