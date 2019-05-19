مال وأعمال

أعلنت «زين» عن استمرار مُبادرتها السنوية لإفطار الصائم في شهر رمضان المبارك بشكل يومي ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور»، والتي تقوم من خلالها بتقديم ما يقارب 35 ألف وجبة غذائية للمحتاجين على مدار الشهر الكريم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن بادرة إفطار الصائم تعتبر من أبرز المبادرات السنوية التي تتبناها خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يقوم فريق الشركة التطوعي بالإشراف على تنظيم هذه المبادرة الرمضانية هذا العام للسنة الرابعة عشرة على التوالي، والتي تُقدّم من خلالها الشركة وجبات إفطار صائم يومية في صالتين بمنطقتي جليب الشيوخ والجهراء.

وبينت «زين» أنها قامت بتنظيم مجموعة من الفعاليات الترويحية للصائمين في صالتها لإفطار الصائم بمنطقة جليب الشيوخ، والتي شملت المسابقات الترفيهية وإجراء السحوبات لزوّار الصالة وتوزيع تذاكر سفر بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتوزيع القسائم الشرائية بالتعاون مع Saveco، كما استقبلت زين مجموعة من الوجبات الغذائية من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وتم تقديمها للصائمين في الصالة إلى جانب وجبات زين.

وأضافت الشركة أن التحضيرات لحملة موائد الإفطار بدأت قبل شهر رمضان المبارك، حيث حرصت الشركة على أن تغطي أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان من خلال اختيار قاعات الإفطار التي تشهد إقبالاً شديداً في جليب الشيوخ والجهراء، وذلك لتؤمّن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال والأفراد والأسر المتعففة الذين يكونون في أمس الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.

وأوضحت زين أن مبادرة إفطار الصائم تُعتبر رافداً أساسياً في برنامجها الرمضاني السنوي الذي يأتي تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والذي تضعها في مقدمة الشركات الوطنية الرائدة التي تفعّل جهودها في المجالات الخيرية والتطوعية.

وأفادت الشركة أن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيراً في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية «زين الشهور» تأتي لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم. وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

