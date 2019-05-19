مال وأعمال

كشف تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن ارتفاع الائتمان الموجه للنشاط العقاري بنهاية الربع الأول من العام الحالي 1.5 في المئة على أساس ربع سنوي فيما سجل زيادة قدرها 5.2 في المئة على أساس سنوي بعدما شهد معدلات تراجع سنوية متواصلة استمرت لنحو عام، مقترباً من 10.3 مليارات دينار بنهاية الربع الأول ويشكل 27.8 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وهو ما أسهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يتجاوز حاجز 37.4 مليار دينار مع نهاية الربع الأول 2019 مسجلاً زيادة 1.4 في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي وهي ثاني أعلى زيادة طوال عامين ونصف العام.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية المقسطة وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، تشكل وحدها مايقترب من 32 في المئة من الائتمان الممنوح حين ارتفعت إلى 11.8 مليار دينار في الربع الأول بحدود نصف في المئة عن الربع السابق وتصل إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

على ما سبق زادت التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله إلى 22.2 مليار دينار وفق بيانات بنك الكويت المركزي، أي بزيادة 1 في المئة عن الربع الرابع، وبنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 59.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي في الربع الأول.

في الوقت الذي بلغت فيه القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المنصرفة من بنك الائتمان 52.6 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير من الربع الأول 2019، منها 36 مليون دينار لأغراض بناء قسائم السكن الخاص والقسائم الحكومية، و8.6 ملايين دينار لشراء البيوت، وحوالي 5 ملايين دينار منح لذوي الإعاقة وما يقترب من 3 ملايين دينار لأغراض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية والخرسانية، كما بلغت قروض المحفظة العقارية 359.2 ألف دينار لأغراض التوسعة والترميم.

ويصل عدد شركات القطاع العقاري المسجلة في بورصة الكويت إلى 40 شركة بنهاية الربع الربع الأول، وهو القطاع الثاني من حيث عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية وفق بيانات شركة بورصة الكويت، ويمثل عددها 23 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 173 شركة بنهاية الربع الأول. ومازال في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة قدرها 24.4 في المئة من كمية الأسهم المتداولة والرابعة بحصة قدرها 5.9 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، والثالثة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة مثلت 17.9 في المئة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم 15 شركة عقارية خلال الربع الأول.

وبلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في السوق الرئيس 1.2 مليار دينار بنهاية الربع الأول، بتراجع طفيف 2.4 في المئة عن قيمتها في الربع الرابع 2018، إلا أنه ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 32.6 مليار في الربع الأول بحوالي 3.9 مليارات أي 13.5 في المئة عن 28.7 مليار دينار بنهاية الربع الرابع، وقد مثلت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري 3.7 في المئة بنهاية الربع الأول مقابل 4.3 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة في الربع الرابع. في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري إلى 99.4 مليون دينار في الربع الأول عن 54.8 مليون دينار في الربع الرابع، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 2.4 مليار سهم مقابل 1.2 مليار سهم، وعدد الصفقات إلى 56.6 ألف صفقة مقابل 32 ألف صفقة في الربع الرابع.

