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جدة (السعودية) - «رويترز»: قال مصدران إن لجنة فنية تضم أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة وجدت أن التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإمدادات وصل إلى 168 في المئة في أبريل

واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة في جدة بالسعودية قبيل اجتماع لجنة وزارية اليوم الأحد لمناقشة سوق النفط.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «أوبك» ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط ولكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة ما زالت تظهر ارتفاع المخزونات.

وقال الفالح لـ «رويترز» في تصريحات في جدة قبل اجتماع لجنة وزارية اليوم الأحد لكبار منتجي النفط من أوبك وخارجها ومن بينهم السعودية وروسيا إن أوبك لن تتخذ قرارا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو موعد اجتماع المنظمة.

وقال الفالح «سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائما» في إشارة لأي قرار قد يتخذ في اجتماع يونيو بشأن مواصلة تخفيضات الإنتاج.

وقال الفالح إن مبدأين يوجهان أوبك «أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي. والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم».

